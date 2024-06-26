Οι υψηλές θερινές θερμοκρασίες επιδεινώνουν τις συνθήκες στη Γάζα, όπου σχεδόν το σύνολο των 2,3 εκατ. κατοίκων έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους λόγω της εκστρατείας του ισραηλινού στρατού και όπου δεν υπάρχει σχεδόν καθόλου ηλεκτροδότηση και ελάχιστο πόσιμο νερό.

Οικογένειες που ζουν σε σκηνές, σε πολυπληθή καταφύγια σε σχολεία των Ηνωμένων Εθνών ή συνωστίζονται σε κατοικίες, βρίσκονται αντιμέτωπες με τις αυξημένες θερινές θερμοκρασίες χωρίς κλιματισμό, ντους, ή ένα σύστημα υγείας που να λειτουργεί, εν μέσω αυξανόμενων ποσοστών υποσιτισμού και ασθενειών.

Have you ever experienced the scorching heat, the blazing sun, and living in a tent? Our brothers and sisters in Gaza are enduring these conditions.#IsraeliNewNazism#شمال_غزة_يموت_جوعاً#رفح_تستغيث@Gaza7o pic.twitter.com/0Nq8opK0No — Amena Al-wesabi (@AmenaW1048) June 25, 2024

Σε μια σχολική αίθουσα την οποία μοιράζονται ως καταφύγιο μέλη διαφορετικών οικογενειών στη Χαν Γιούνις, στη νότια Λωρίδα της Γάζας, η Αμάλ Νσαΐρ, 38 ετών, ανησυχεί ότι η αύξηση της θερμοκρασίας και της υγρασίας καθώς και τα κουνούπια και τα άλλα έντομα θα βλάψουν την υγεία τους. Ο γιος της δεν μπορεί να κοιμηθεί και εκείνη δεν έχει τίποτα άλλο για να τον δροσίσει εκτός από ένα χαρτόνι που χρησιμοποιεί ως βεντάλια. Το σπίτι της οικογένειας ήταν στην Μπέιτ Χανούν, στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, το οποίο αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν.

«Το κορμί του γιου μου φλέγεται. Αν ήταν αλλιώς τα πράγματα, θα τον έπλενα, αλλά χρειάζομαι νερό. Ανησυχώ πολύ και για την υγεία του συζύγου μου. Έχει χάσει το μισό του βάρος από το κουβάλημα του νερού», δήλωσε.

Οι θερμοκρασίες στη Γάζα προβλέπεται αυτή την εβδομάδα να ξεπεράσουν τους 30 βαθμούς Κελσίου και τα τελευταία χρόνια σειρά από φονικούς καύσωνες σημειώνονται σε όλη τη Μεσόγειο καθώς προχωρά το καλοκαίρι.

The destruction of drinking wells in Gaza by the occupier increased the disastrous situation.The scarcity of water in light of the heat wave increased the suffering of the population.

Does this injustice have an end?#IsraeliNewNazism#شمال_غزة_يموت_جوعاً#رفح_تستغيث@Gaza7o pic.twitter.com/b8k1CNRPjK — Vailote (@BdAljbar85376) June 26, 2024

Το ηλεκτρικό ρεύμα της Γάζας παρέχεται κατά βάση από το Ισραήλ, αλλά αυτό διακόπηκε μόλις ξεκίνησε ο πόλεμος μαζί με τα καύσιμα για τον μοναδικό ενεργειακό σταθμό του θύλακα. Λίγο αργότερα εξαντλήθηκε σχεδόν το ντίζελ για την τροφοδοσία ιδιωτικών γεννητριών.

Ο πόλεμος ξεκίνησε όταν η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς έστειλε ενόπλους από τη Γάζα στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου, σκοτώνοντας πάνω από 1.200 ανθρώπους, κυρίως αμάχους, και συλλαμβάνοντας 253 ομήρους, σύμφωνα με τον απολογισμό των ισραηλινών αρχών. Η ισραηλινή στρατιωτική εκστρατεία ξεκίνησε την ίδια ημέρα και έχει ισοπεδώσει τεράστια τμήματα του θύλακα, έχει καταστρέψει τις περισσότερες υποδομές και έχει στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 37.600 Παλαιστινίους, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές στην ελεγχόμενη από τη Χαμάς Γάζα.

«Έντομα και κουνούπια μας τσιμπούν όλη τη νύχτα. Δεν κοιμάμαι για να μπορώ να βάζω κρέμα στο παιδί μου, οποιαδήποτε αλοιφή ή κρέμα για να μην τον τσιμπούν τα κουνούπια. Ξύνεται όλη τη νύχτα», δήλωσε η Νσαΐρ.

