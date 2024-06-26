Σφοδρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν κατολισθήσεις και πλημμύρες στο Νεπάλ, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 11 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, ενώ 9 άλλοι σκοτώθηκαν από κεραυνούς κατά τις δύο προηγούμενες ημέρες, όπως ανακοίνωσαν σήμερα αξιωματούχοι.

Οι πλημμύρες παρέσυραν τρία σπίτια κατά τη διάρκεια της νύχτας στην επαρχία Λαμτζούνγκ, σε απόσταση περίπου 125 χιλιομέτρων δυτικά του Κατμαντού, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τέσσερις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά, δήλωσε ο κυβερνήτης της περιοχής Μπούντα Μπαχαντούρ Γκουρούνγκ.

Στην επαρχία Μοράνγκ, σε απόσταση περίπου 500 χιλιομέτρων νοτιοανατολικά της πρωτεύουσας του Νεπάλ, τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους λόγω των πλημμυρών από την Τρίτη, δήλωσε τοπικός αξιωματούχος.

Άλλοι τρεις σκοτώθηκαν σε κατολισθήσεις σε περιοχές του δυτικού και του ανατολικού Νεπάλ.

Εκατοντάδες άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους κάθε χρόνο σε πλημμύρες και κατολισθήσεις, που είναι σύνηθες φαινόμενο στο Νεπάλ, μια κυρίως ορεινή χώρα, κατά τη διάρκεια της εποχής των μουσώνων από τα μέσα Ιουνίου έως τα μέσα Σεπτεμβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

