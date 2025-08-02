Ένα 17χρονο αγόρι από τη Γάζα, ο Ατέφ Αμπού Χατέρ (Atef AbuKhater), πέθανε από σοβαρό υποσιτισμό, ζυγίζοντας μόλις 25 κιλά, ανέφεραν ιατρικές πηγές του νοσοκομείου Αλ Σίφα, δίνοντας στη δημοσιότητα σοκαριστικά βίντεο και φωτογραφίες με τη σορό του νεκρού αγοριού, σκελετωμένη, στο νεκροτομείο.

Ο Αμπού Χατέρ ήταν ανάμεσα στους 7 ανθρώπους που πέθαναν σήμερα από την πείνα στον παλαιστινιακό θύλακα.

Προσοχή – Πολύ σκληρές εικόνες

Father of 17-year-old Palestinian youth Atef Abu Khater, who died from malnutrition in Gaza as a result of the extreme lack of food supplies amid the ongoing Israeli blockade, bids him a heartbreaking farewell for the last time. pic.twitter.com/d2IbU366kL — Al-Jarmaq News (@Aljarmaqnetnews) August 2, 2025

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Αμπού Χατέρ - ο οποίος πριν τον πόλεμο ήταν ένα απόλυτα υγιές αγόρι - εισήχθη σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Ο πατέρας του δήλωσε στα μέσα ενημέρωσης ότι το παιδί του δεν ανταποκρινόταν πλέον στη θεραπεία.

Heartbreaking photo of Palestinian child Atef Abu Khater who died today due to severe malnutrition and starvation due to Israel’s blockade on the Gaza Strip. pic.twitter.com/ShyuGH4vXP — WAFA News Agency - English (@WAFANewsEnglish) August 2, 2025

Το Υπουργείο Υγείας της Χαμάς αναφέρει ότι, από τις 7 Οκτωβρίου, 162 άνθρωποι - συμπεριλαμβανομένων 92 παιδιών -, έχουν πεθάνει από την πείνα και τον λιμό που μαστίζει τη Λωρίδα της Γάζας, λόγω του αρχικού αποκλεισμού και στη συνέχεια των περιορισμών που επιβάλει το Ισραήλ στην ανθρωπιστική βοήθεια.

Πριν από μερικές ημέρες, οι σοκαριστικές φωτογραφίες ενός υποσιτισμένου μωρού 18 μηνών στην αγκαλιά της μητέρας του, στη Γάζα, έκαναν τον γύρο του κόσμου και έγιναν πρωτοσέλιδο στα μεγαλύτερα μέσα ενημέρωσης του πλανήτη.

Λίγο αργότερα, μετά από ισραηλινές πληροφορίες για «προϋπάρχοντα προβλήματα υγείας», οι New York Times ενημέρωσαν τους αναγνώστες τους ότι ο μικρός Μοχάμεντ «έχει και άλλα προβλήματα υγείας».

Μάλιστα, η μητέρα του μωρού δήλωσε επίσης ότι ο γιος της πάσχει από μια «μυϊκή διαταραχή» για την οποία λαμβάνει εξειδικευμένη διατροφή και φυσικοθεραπεία, τονίζοντας στο CNN ότι ο γιος της ήταν «ευτυχισμένος» και μπορούσε να «κάθεται όρθιος».

Το Ισραήλ, οργισμένο, κατηγόρησε τα διεθνή μέσα ότι έπαιξαν το παιχνίδι της προπαγάνδας της Χαμάς, επιμένοντας ότι δεν υπάρχει λιμός στη Γάζα, αντίθετα με όλες τις ανακοινώσεις των Ηνωμένων Εθνών και διεθνών ΜΚΟ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.