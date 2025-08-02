Γερμανία: «Μικρή» πρόοδος στην παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα

Για «αρχική, μικρή» πρόοδο, η οποία σημειώνεται στην παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα με τις από αέρος ρίψεις που πραγματοποιεί η γερμανική πολεμική αεροπορία στο πλαίσιο ιορδανικής πρωτοβουλίας, γίνεται λόγος σε ανακοίνωση που εξέδωσε η καγκελαρία μετά την ολοκλήρωση, νωρίτερα σήμερα, της συνεδρίασης του ομοσπονδιακού υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας. Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς είχε αφήσει προηγουμένως ανοιχτό το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων σε βάρος του Ισραήλ, στην ανακοίνωση ωστόσο δεν περιλαμβάνεται σχετική αναφορά.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Γιόχαν Βάντεφουλ ενημέρωσε τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς και τα μέλη του συμβουλίου για τις επαφές που είχε τις τελευταίες ημέρες στο Ισραήλ και στη Δυτική Όχθη. «Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση σημειώνει μια αρχική, μικρή πρόοδο στην ανθρωπιστική βοήθεια προς τον πληθυσμό της Λωρίδας της Γάζας, αν και αυτή η πρόοδος δεν επαρκεί για την ανακούφιση της έκτακτης ανάγκης», τονίζει η καγκελαρία και επαναλαμβάνει ότι «το Ισραήλ παραμένει υποχρεωμένο να διασφαλίσει την παροχή ολοκληρωμένης βοήθειας, μεταξύ άλλων με την υποστήριξη των Ηνωμένων Εθνών και άλλων ανθρωπιστικών οργανώσεων». Ταυτόχρονα, η γερμανική κυβέρνηση εκφράζει την ανησυχία της σχετικά με πληροφορίες για παρακράτηση μεγάλης ποσότητας ανθρωπιστικής βοήθειας από τη Χαμάς και άλλες εγκληματικές οργανώσεις.

Σύμφωνα με την BILD, στο υπουργικό συμβούλιο επισημάνθηκε ότι θεωρείται αβέβαιο το εάν τα τρόφιμα και τα φάρμακα που ρίχνουν τα αεροσκάφη της Bundeswehr θα φθάσουν στον πεινασμένο και υποφέροντα παλαιστινιακό πληθυσμό. Η γερμανική κυβέρνηση εκτιμά μάλιστα ότι από το 50% έως και το 100% της διεθνούς ανθρωπιστικής βοήθειας καταλήγει στα χέρια της Χαμάς. «Δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε σε τίνος τα χέρια πέφτει η βοήθεια», παραδέχθηκε στην BILD εκπρόσωπος του υπουργείου 'Αμυνας, εξηγώντας ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα επιτόπου ελέγχου της διανομής. Η Wall Street Journal σε ρεπορτάζ της και επικαλούμενη Αιγύπτιους αξιωματούχους, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι εγκληματικές συμμορίες κλέβουν σχεδόν όλη τη βοήθεια από την Αίγυπτο μετά το συνοριακό πέρασμα Κερέμ Σαλόμ και την πωλούν σε εξωφρενικές τιμές.

Την ίδια ώρα η BILD επισημαίνει ακόμη ότι στην κυβερνητική ανακοίνωση για πρώτη φορά δεν περιλαμβάνεται δήλωση αλληλεγγύης προς το Ισραήλ. Δεν υπάρχει όμως ούτε κάποιος υπαινιγμός για πιθανή επιβολή κυρώσεων σε βάρος της χώρας. Το θέμα της Γάζας απασχολεί πάντως πλέον τη γερμανική πολιτική σκηνή και φαίνεται να διχάζει ακόμη και το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα (CDU). Ο ειδικός σε θέματα εξωτερικής πολιτικής Νόρμπερτ Ρέντγκεν τόνισε στην ZEIT ότι, «αν η πολιτική του Ισραήλ δεν αλλάξει άμεσα, η Γερμανία θα αναγκαστεί να λάβει μέτρα από κοινού με τους εταίρους της» και αναφέρθηκε σε αναστολή έργων και συμφωνιών που περιλαμβάνουν ρητή δέσμευση για ανθρωπιστικές και διεθνείς νομικές υποχρεώσεις».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη προτείνει τη μερική αναστολή της συμμετοχής του Ισραήλ στο πρόγραμμα χρηματοδότησης επιχειρήσεων στον τομέα των εξοπλισμών και της ασφάλειας «Ορίζων Ευρώπη». Το Βερολίνο δεν έχει ακόμη τοποθετηθεί σχετικά και ο κ. Ρέντγκεν ζήτησε «οι σημαντικότεροι ευρωπαϊκοί παράγοντες να τερματίσουν τη δραματική τους διχόνοια στην πολιτική τους για τη Μέση Ανατολή το συντομότερο δυνατό και η Γερμανία να συνεισφέρει σε αυτό και να είναι πρόθυμη για συμβιβασμούς». Διαφορετικά, είπε, η Ευρώπη θα καταστεί «μονίμως εκτός πραγματικότητας για τη Μέση Ανατολή, κάτι που θα ερχόταν σε αντίθεση με τα σημαντικά μας συμφέροντα».

Ο χριστιανοδημοκράτης πολιτικός απέρριψε πάντως το ενδεχόμενο αναγνώρισης ενός παλαιστινιακού κράτους από το Βερολίνο: «Τέτοιες απαιτήσεις όχι μόνο εκφράζουν αδυναμία, αλλά θα ήταν ακόμη και αντιπαραγωγικές: Η έλλειψη εκεχειρίας θα έφερνε στη Χαμάς το απροσδόκητο πολιτικό κέρδος της επίτευξης αναγνώρισης της Παλαιστίνης ως κράτους, ακόμη και από τη Γερμανία και μια εκεχειρία θα καθίστατο έτσι λιγότερο πιθανή, ενώ το Ισραήλ θα σκλήραινε περαιτέρω τη στάση του και θα περιοριζόταν η όποια επιρροή της Γερμανίας στην ισραηλινή κυβέρνηση», προειδοποίησε ο Νόρμπερτ Ρέντγκεν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

