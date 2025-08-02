Θα επιβάλει κυρώσεις η Γερμανία στο Ισραήλ;

Σαββατοκύριακο εξελίξεων για το Ισραήλ στο Βερολίνο. Ο καγκελάριος θα λάβει αποφάσεις μετά από εκτίμηση της έκθεσης του Βάντεφουλ. «Αφόρητη» η κατάσταση στη Γάζα, «να υπάρξουν θεμελιώδεις αλλαγές».

Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες τις τελευταίες ώρες στις γερμανοϊσραηλινές σχέσεις, με καθοριστικό ρόλο να έχει παίξει η αποστολή επί του πεδίου του Γερμανού υπ. Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ σε Ισραήλ και Παλαιστινιακά Εδάφη. Μέσα στο Σαββατοκύριακο ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς θα εξετάσει το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων στο Ισραήλ, κατόπιν της ανάλυσης που θα κάνει ο υπ. Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ, στενός συνεργάτης του.

Την ίδια ώρα μεταγωγικά της γερμανικής πολεμικής αεροπορία έχουν ήδη ξεκινήσει από χθες τη ρίψη 14 τόνων ανθρωπιστικής βοήθειας, που θα συνεχιστεί και τις επόμενες μέρες. Η συνολική βοήθεια προς τη Γάζα που εξήγγειλε η Γερμανία ανέρχεται σε 5 εκατομμύρια ευρώ.

Κατά την επιστροφή του στο Βερολίνο, μιλώντας στο δημόσιο δίκτυο ARD από το στρατιωτικό αεροδρόμιο της πρωτεύουσας, ο Γερμανός υπ. Εξωτερικών δήλωσε ότι «απαιτούνται θεμελιώδεις αλλαγές», απευθύνοντας έκκληση για «ριζική βελτίωση της κατάστασης για τον λαό της Λωρίδας της Γάζας». Όπως είπε «όλος ο πλανήτης έχει γίνει θεατής» μιας «αφόρητης» ανθρωπιστικής κρίσης.

Αναφερόμενος στη στενή και καλή σχέση της Γερμανίας με το Ισραήλ, ανακοίνωσε ωστόσο ότι και ο ίδιος τις επόμενες μέρες θα αναλάβει νέες πρωτοβουλίες για επαφές με αραβικά κράτη, με τα οποία η Γερμανία έχει καλές σχέσεις προκειμένου να επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός με τερματισμό της ανθρωπιστικής κρίσης στη Γάζα και να βρεθεί λύση για τους ομήρους της Χαμάς -μεταξύ των οποίων βρίσκονται και Γερμανοί πολίτες.

«Η διεθνής κοινότητα αντιμετωπίζει προκλήσεις. Γι αυτό εκτιμώ ότι η γερμανική εμπλοκή είναι απαραίτητη». Όπως είχε χαρακτηριστικά, η κατάσταση έχει κλιμακωθεί σε τέτοιο βαθμό, που πλέον το Ισραήλ «δυστυχώς βρίσκεται σε μια ολοένα περισσότερο απομονωμένη κατάσταση διεθνώς».

«Τρομοκρατία» η βία των εποίκων

Ο Γερμανός υπ. Εξωτερικών είχε το προηγούμενο διήμερο συναντήσεις με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Βενιαμίν Νετανιάχου και τον υπ. Εξωτερικών Γκιντόν Σάαρ. Μετέφερε στην ισραηλινή ηγεσία το μήνυμα να τερματίσει άμεσα την ανθρωπιστική καταστροφή στη Γάζα, η οποία, όπως τόνισε, «ξεπερνά κάθε φαντασία» και προειδοποίησε για τη «διεθνή απομόνωση του Ισραήλ».

Κάλεσε το Ισραήλ ανοιχτά να εγκαταλείψει τα σχέδια «εκτοπισμών» και «προσάρτησης» στη Λωρίδα της Γάζας, την ώρα και στο Βερολίνο έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία τα σχέδια που συζητούνται στο ισραηλινό κοινοβούλιο για πλήρη προσάρτηση της Γάζας.

Ταυτόχρονα από τη Δυτική Όχθη, όπου συναντήθηκε και με τον Πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς, καταδίκασε τη βία των Ισραηλινών εποίκων και είπε ότι τέτοιες πράξεις αποτελούν «εγκλήματα και τρομοκρατικές ενέργειες».

Η Γερμανία δεν αναμένεται πάντως να αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος, όπως επανέλαβε ο Γερμανός υπ. Εξωτερικών, όμως αυτές οι πρωτοφανείς δηλώσεις από γερμανικά χείλη καταγράφουν μια σαφή γερμανική στροφή που ο Τύπος ήδη εκτιμά ότι θα έχει ευρύτερες διαστάσεις.

Πηγή: Deutsche Welle

