Ένας Βρετανός φέρεται να ομολόγησε τη δολοφονία ενός άλλου Βρετανού τουρίστα στα Μάλια της Κρήτης, πριν από 20 χρόνια.

Τα λείψανα του Στίβεν Κουκ, 20 ετών, βρέθηκαν σε ένα πηγάδι το 2017, δώδεκα χρόνια μετά την εξαφάνισή του το 2005.

Από τότε, η οικογένεια του Στίβεν αναζητούσε απεγνωσμένα απαντήσεις, οι οποίες φαίνεται να έρχονται 20 χρόνια μετά την εξαφάνισή του.

Σύμφωνα με τα βρετανικά ΜΜΕ, η αστυνομία του Τσέσαϊρ επιβεβαίωσε ότι υπάρχουν εξελίξεις στην έρευνα.

Cops probe bombshell 'confession' in murder of Brit who vanished 20yrs ago https://t.co/c6623ROB7r — The Sun (@TheSun) August 2, 2025

Ο νεαρός Στίβεν εξαφανίστηκε την 1η Σεπτεμβρίου 2005, ενώ ήταν έξω με φίλους την πρώτη νύχτα των διακοπών του στα Μάλια.

Στο τέλος της βραδινής εξόδου έφυγε μόνος του από την παμπ. Ο 20χρονος εθεάθη τελευταία φορά σε ένα μπαρ να ζητάει οδηγίες για το ξενοδοχείο του, το Hotel Frixos, αλλά έφυγε προς τη λάθος κατεύθυνση. Έκτοτε χάθηκαν τα ίχνη του.

Ο Στίβεν Κουκ το 2005

Τον Φεβρουάριο του 2017, εργαζόμενοι κοντά σε ένα νεκροταφείο στα Μάλια βρήκαν έναν ανθρώπινο σκελετό σε ένα εγκαταλελειμμένο πηγάδι, μαζί με την φωτογραφική του μηχανή και κομμάτια από τα ρούχα του.

Από τότε, δεν υπήρξε καμία πληροφορία για το ποιος σκότωσε τον άτυχο νεαρό. Μέχρι τώρα.

Το email της ομολογίας

Επτά χρόνια μετά τη μακάβρια ανακάλυψη των οστών του Στίβεν, αστυνομικοί και εισαγγελείς στην Ελλάδα μαζί με την αστυνομία του Ηνωμένου Βασιλείου ερευνούν μια φερόμενη ομολογία.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας του Στίβεν, Γιάννη Κωνσταντουδάκη, πέρυσι στάλθηκε ένα email στην αστυνομία του Τσέσαϊρ από την πρώην σύζυγο ενός 38χρονου Βρετανού.

Η γυναίκα αναφέρει στην επιστολή ότι ο πρώην άνδρας της, της εξομολογήθηκε ότι σκότωσε τον Στίβεν το 2017 - όταν βρέθηκε η σορός του - και της αποκάλυψε τις τρομακτικές λεπτομέρειες ενώ βρισκόταν υπό την επήρεια ναρκωτικών.

Το πηγάδι στα Μάλια που βρέθηκε η σορός του 20χρονου, το 2017

Ο Βρετανός της περίγραψε πώς έμπλεξε σε καβγά με έναν μεθυσμένο νεαρό στα Μάλια το 2005. Τον χτύπησε στο κεφάλι και ο νεαρός πέθανε. Στη συνέχεια πέταξε τη σορό του σε ένα πηγάδι.

Μάλιστα, όπως αναφέρει στην επιστολή της η γυναίκα, ο πρώην σύζυγός της τότε κατέρρευσε και απείλησε να αυτοκτονήσει.

Η οικογένεια του Στίβεν ενημερώθηκε για τις εξελίξεις μέσω του δικηγόρου της ενώ ο κ. Κωνσταντουδάκης δήλωσε στην εφημερίδα The Sun ότι φοβάται ότι η υπόθεση θα μπορούσε να απορριφθεί τον Σεπτέμβριο, εάν δεν υπάρξουν σημαντικές εξελίξεις.

Από την πλευρά της, η αστυνομία του Τσέσαϊρ δήλωσε ότι «γνωρίζει τις εξελίξεις στην έρευνα για τον θάνατο του Στίβεν Κουκ», προσθέτοντας ότι «αυτή την στιγμή συνεργαζόμαστε στενά με τις ελληνικές αρχές»



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.