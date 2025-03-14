Ο κεντρικός τραπεζίτης της Γαλλίας Φρανσουά Βιλερουά ντε Γκαλό θεωρεί ότι ο εμπορικός πόλεμος που έχει εξαπολύσει ο Ντόναλντ Τραμπ κατά της Ευρώπης και του υπόλοιπου κόσμου είναι «υπόδειγμα αυτογκόλ».

Σε συνέντευξή του στο ραδιοφωνικό δίκτυο France Inter, εξέφρασε την αποδοκιμασία του για την κλιμάκωση των εμπορικών εντάσεων από την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο και τη βροχή των ανακοινώσεων για επιβολή δασμών.

«Αυτό που συμβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι μία πολύ κακή είδηση, και πρώτα απ' όλα για την αμερικανική οικονομία», είπε ο Φρανσουά Βιλερουά ντε Γκαλό.

«Η εικόνα της ομάδας Τραμπ για την οικονομία είναι λίγο σαν ταμπλό της Monopoly. Δηλαδή, ό,τι κερδίζει ο ένας, το χάνει ο άλλος», είπε. «Αλλά δεν είναι αυτό η οικονομία».

«Η οικονομία είναι η από κοινού δημιουργία ευημερίας, διότι ανταλλάσσουμε ταλέντα, ιδέες, προϊόντα, καινοτομία. Αυτά ακριβώς στερούμαστε τώρα».

Για τον κεντρικό τραπεζίτη της Γαλλίας, οι αποφάσεις της κυβέρνησης Τραμπ συνιστούν «πολιτική για ήττα».

«Εχουμε σήμερα αυτή την εκπληκτική κατάσταση, την ώρα που η οικονομία πήγαινε πολύ καλά στην αρχή του έτους: ορισμένοι αναθεωρούν προς τα κάτω όχι μόνο τις προβλέψεις για την αμερικανική ανάπτυξη αλλά αρχίζουν να μιλούν για ύφεση στις ΗΠΑ», σημείωσε.

Αν η κλιμάκωση των εμπορικών εντάσεων συνιστά «προφανώς μία τεράστια απειλή», έχει «μία θετική επίδραση στην Ευρώπη: να μας οδηγήσει σε ενίσχυση της ευρωπαϊκής βούλησης στον στρατιωτικό αλλά και στον οικονομικό τομέα», είπε ο γάλλος κεντρικός τραπεζίτης που πιστεύει ότι «η Ευρωπαϊκή Ενωση διαθέτει μέσα αντιποίνων».

Αλλά γι' αυτό, χρειάζεται «μεγαλύτερη ανάπτυξη» στην Ευρώπη. «Πρέπει να εργασθούμε περισσότερο, να εργασθούμε καλύτερα, να εφαρμόσουμε τις μεταρρυθμίσεις που προτείνονται, κυρίως από την έκθεση Ντράγκι» για την ανταγωνιστικότητα των οικονομιών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, συνόψισε ο Φρανσουά Βιλερουά ντε Γκαλό.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.