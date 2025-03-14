Η Δανία αποκρούει ως μη αποδεκτές τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ που επανέλαβε χθες την επιδίωξή του να προσαρτήσει τη Γροιλανδία.

«Είτε απέναντι στη συνθήκη του ΝΑΤΟ, τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών ή το διεθνές δίκαιο, η Γροιλανδία δεν είναι προς προσάρτησιν» δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Δανίας Λαρς Λέκε Ράσμουσεν στους δημοσιογράφους.

Οταν ερωτήθηκε χθες ενώπιον του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε για την πρόθεσή του για προσάρτηση της Γροιλανδίας, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι πιστεύει ότι θα γίνει. Ο Μαρκ Ρούτε δεν αντέδρασε.

Απαντώντας στην νέα δήλωση Τραμπ, ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός της Γροιλανδίας - το κόμμα του οποίου ηττήθηκε στις τοπικές εκλογές της 11ης Μαρτίου - ανακοίνωσε ότι θα συγκαλέσει τους αρχηγούς των κομμάτων μόλις αυτό γίνει δυνατόν.

«Αυτήν την φορά, οφείλουμε να σκληρύνουμε την απορριπτική στάση προς τον Τραμπ. Δεν πρέπει να συνεχίσει να μας περιφρονεί», δήλωσε σε ανάρτησή του στο Facebook ο Μούτε Εγκεντε.

Οι Γροιλανδοί έδωσαν την εκλογική νίκη στο κεντροδεξιό κόμμα Δημοκράτες, που τάσσεται υπέρ της ανεξαρτησίας της Γροιλανδίας απέναντι στην Δανία, αλλά όχι και υπέρ της προσάρτησής της στις ΗΠΑ.

«Δεν έχω καμία ένδειξη από τις γροιλανδικές εκλογές ότι οι άνθρωποι θέλουν να εγκαταλείψουν το βασίλειο (της Δανίας) για να γίνουν Αμερικανοί», δήλωσε ο Λαρς Λέκε Ράσμουσεν.

Στην Γροιλανδία, ο νικητής των εκλογών και πιθανότερος μελλοντικός πρωθυπουργός Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν χαρακτήρισε «ανάρμοστες» τις δηλώσεις Τραμπ.

«ΟΙ δηλώσεις του Τραμπ από τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ανάρμοστες και δείχνουν για μία ακόμη φορά ότι οφείλουμε να παραμείνουμε ενωμένοι σε τέτοιες περιστάσεις», σχολίασε με ανάρτηση στο Facebook.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

