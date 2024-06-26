Βλάβη στον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας προκάλεσε προβλήματα στον εναέριο χώρο της Γενεύης

Οι δυνατότητες του ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας στην περιφέρεια της Γενεύης μειώθηκαν νωρίς σήμερα το πρωί στο μισό εξαιτίας βλάβης που προκλήθηκε από σφοδρές καταιγίδες, ανακοίνωσε η εταιρεία ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας Skyguide.

«Αυτή τη στιγμή ισχύει μείωση της δυνατότητας κατά 50% στην περιφέρεια της Γενεύης. Η κατάσταση παρακολουθείται και αξιολογείται διαρκώς», ανέφερε η Skyguide σε ανακοίνωση που εξέδωσε νωρίς σήμερα το πρωί.

«Έπειτα από πλημμύρα στο υπόγειο του ελβετικού κέντρου ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας στη Γενεύη, το σύστημα ψύξης κατέστη δυνατό να τεθεί και πάλι σε λειτουργία έπειτα από περίπου δύο ώρες. Έτσι ο κίνδυνος υπερθέρμανσης των συστημάτων ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας αποφεύχθηκε», προστίθεται σε ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα στη διάρκεια της νύκτας.

Η Skyguide δεν έκανε ωστόσο αμέσως γνωστό αν η κατάσταση θα εξομαλυνθεί.

Από την πλευρά του, το αεροδρόμιο της Γενεύης, η κυκλοφορία στο οποίο είχε διακοπεί τη νύκτα και επανελήφθη στις 06:00 τοπική ώρα (07:00 ώρα Ελλάδας), ζητούσε από τους επιβάτες, με μήνυμα στην X, να ελέγξουν αν η πτήση τους επηρεάζεται, πριν μεταβούν στο αεροδρόμιο.

Από τις 20 πτήσεις που επρόκειτο να αναχωρήσουν από το αεροδρόμιο από τις 07:00 ως τις 08:00 (ώρα Ελλάδας), εννέα ματαιώθηκαν. Στις αφίξεις, φαίνεται να έχει ματαιωθεί μόνο μία πτήση μέχρι τις 10:00 (ώρα Ελλάδας).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

