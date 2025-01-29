Περίπου 50 γαλλικές εφημερίδες προσέφυγαν στη δικαιοσύνη σε βάρος του αμερικανικού μέσου επαγγελματικής κοινωνικής δικτύωσης LinkedIn για να το υποχρεώσουν να σεβαστεί την ισχύουσα νομοθεσία για τα γειτονικά δικαιώματα, ανακοίνωσε σήμερα η Συμμαχία για τον Τύπο Γενικής Ενημέρωσης (APIG).

Η νομοθεσία αυτή επιτρέπει εδώ και πέντε χρόνια στα πρακτορεία ειδήσεων και στα μέσα ενημέρωσης να λαμβάνουν οικονομική αποζημίωση από τις πλατφόρμες, όταν τα περιεχόμενά τους επαναχρησιμοποιούνται από τους γίγαντες της ψηφιακής οικονομίας.

«Το LinkedIn χρησιμοποιεί περιεχόμενα του γαλλικού Τύπου χωρίς άδεια και χωρίς αμοιβή εδώ και πέντε χρόνια», εξηγεί ο Πιέρ Λουέτ, πρόεδρος της APIG και πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Les Echos-Le Parisien, τον οποίο επικαλείται η εφημερίδα Le Figaro.

Ο όμιλος Le Figaro είχε ήδη προσφύγει τον Οκτώβριο εναντίον του εν λόγω μέσου επαγγελματικής κοινωνικής δικτύωσης για τους ίδιους λόγους.

«Όπως και η μητρική εταιρεία του, η Microsoft, εναντίον της οποίας προσέφυγε το Νοέμβριο στη δικαιοσύνη η APIG, το LinkedIn αρνείται να διαβιβάσει τα ουσιώδη δεδομένα για να εκτιμηθεί η χρήση περιεχομένων του Τύπου στον ιστότοπό του, καθώς και να διαπραγματευθεί το ποσό των γειτονικών δικαιωμάτων», συνεχίζει η εφημερίδα.

Άρθρα του Τύπου δημοσιεύονται συχνά ολόκληρα από τους χρήστες του μέσου κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο τα προβάλλει επίσης συχνά στο τμήμα του με τίτλο «Επικαιρότητα», προσθέτει.

Σύμφωνα με τον Λουέτ, μολονότι οι διαπραγματεύσεις με την Google για την ανανέωση μιας συμφωνίας-πλαίσιο, η οποία συνήφθη το 2022 για 300 τίτλους του Τύπου, ήταν «λιγότερο σκληρές» απ' ό,τι πριν από πέντε χρόνια, «οι σχέσεις αντίθετα επιδεινώθηκαν με τη Meta που είχε εντούτοις συνάψει την πρώτη συμφωνία-πλαίσιο το 2021».

«Ο όμιλος υποστηρίζει ότι τα περιεχόμενα του Τύπου προβάλλονται πλέον λιγότερο από τον αλγόριθμο των μέσων του κοινωνικής δικτύωσης και ότι το τέλος του Facebook News τροποποιεί δραστικά τα δεδομένα, στα οποία βασίζονταν τα δικαιώματα της προηγούμενης συμφωνίας», σύμφωνα με τη Le Figaro.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

