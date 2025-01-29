Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ξεχασμένοι στο διάστημα δύο Αμερικανοί αστροναύτες - Ο Τραμπ έδωσε εντολή στον Μασκ να τους φέρει πίσω

Ο Μπουτς Γουίλμορ και η Σούνι Γουίλιαμς έφθασαν στον ΔΔΣ τον Ιούνιο, για μία αποστολή μόλις 8 ημερών. Εκτοτε, δεν έχουν επιστρέψει... 

Οι αστροναύτες της NASA Μπουτς Γουίλμορ και η Σούνι Γουίλιαμς

Οι αστροναύτες της NASA Μπουτς Γουίλμορ και Σούνι Γουίλιαμς έφθασαν στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ΔΔΣ) τον Ιούνιο, με σκάφος Starliner της Boeing, για μία αποστολή 8 ημερών στο εργαστήριο σε τροχιά.  Εκτοτε, δεν έχουν επιστρέψει, λόγω... τεχνικών προβλημάτων. 

Οι δύο βετεράνοι αστροναύτες ελπίζουν πλέον ότι σύντομα θα βρεθούν και πάλι στη Γή, αφού εχθές ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε εντολή στην SpaceX, την εταιρεία του Ίλον Μασκ, να διεξάγει ειδική αποστολή για να τους φέρει πίσω. 

Η αμερικανική διαστημική υπηρεσία είχε ανακοινώσει αρχικά τον Αύγουστο πως η SpaceX, ανταγωνίστρια της Boeing, θα αναλάμβανε την επιστροφή του διδύμου στη Γη τον Φεβρουάριο. Όμως η επιχείρηση αναβλήθηκε για τα τέλη του Μαρτίου, καθώς η SpaceX ετοιμάζει νέο διαστημικό σκάφος.

«Ο Ίλον θα είναι καθ’ οδόν σύντομα. Με λίγη τύχη, όλοι θα είναι ασφαλείς. Καλή τύχη Ίλον», ανέφερε μέσω Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας τρία θαυμαστικά, αλλά χωρίς να ξεκαθαρίσει πότε προγραμματίζεται η εκτέλεση της αποστολής.

Ο επικεφαλής της SpaceX, ο οποίος χρηματοδότησε με εκατομμύρια δολάρια την προεκλογική εκστρατεία του Ρεπουμπλικάνου, είχε πει ήδη πως ο ένοικος του Λευκού Οίκου ζήτησε από την εταιρεία του να φροντίσει οι δυο αστροναύτες να επιστρέψουν το «συντομότερο δυνατό».

Περιμένουν υπομονετικά

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, όταν ερωτήθηκαν για τη σωματική και ψυχική κατάστασή τους, τόσο ο Γουίλμορ όσο και η Γουίλιαμς διαβεβαίωσαν ότι έχουν προσαρμοστεί και ασχολούνται με διάφορες επιστημονικές δοκιμές.

Μάλιστα, στις στις 30 Ιανουαρίου, οι δύο αστροναύτες θα βγουν έξω από τον Διαστημικό Σταθμό για έναν διαστημικό περίπατο που έχει προγραμματιστεί να διαρκέσει περίπου εξίμισι ώρες. 

Η παραμονή των δυο αστροναυτών στον ΔΔΣ δεν έχει πάντως ξεπεράσει ως τώρα το ρεκόρ του Φρανκ Ρούμπιο, που πέρασε εκεί 371 ημέρες το 2023, λόγω διαρροής υγρού ψύξης από το ρωσικό διαστημικό σκάφος που προβλεπόταν να εγγυηθεί την επιστροφή του στη Γη.

Η SpaceX εκτελεί εδώ και έξι μήνες αποστολές που επιτρέπουν την εναλλαγή των πληρωμάτων του ΔΔΣ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Διεθνής Διαστημικός Σταθμός αστροναύτες NASA Space X Ντόναλντ Τραμπ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
7 0 Bookmark