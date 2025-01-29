Ξεχασμένοι στο διάστημα δύο Αμερικανοί αστροναύτες - Ο Τραμπ έδωσε εντολή στον Μασκ να τους φέρει πίσω

Οι αστροναύτες της NASA Μπουτς Γουίλμορ και Σούνι Γουίλιαμς έφθασαν στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ΔΔΣ) τον Ιούνιο, με σκάφος Starliner της Boeing, για μία αποστολή 8 ημερών στο εργαστήριο σε τροχιά. Εκτοτε, δεν έχουν επιστρέψει, λόγω... τεχνικών προβλημάτων.

Οι δύο βετεράνοι αστροναύτες ελπίζουν πλέον ότι σύντομα θα βρεθούν και πάλι στη Γή, αφού εχθές ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε εντολή στην SpaceX, την εταιρεία του Ίλον Μασκ, να διεξάγει ειδική αποστολή για να τους φέρει πίσω.

The @POTUS has asked @SpaceX to bring home the 2 astronauts stranded on the @Space_Station as soon as possible. We will do so.



Terrible that the Biden administration left them there so long. — Elon Musk (@elonmusk) January 28, 2025

Η αμερικανική διαστημική υπηρεσία είχε ανακοινώσει αρχικά τον Αύγουστο πως η SpaceX, ανταγωνίστρια της Boeing, θα αναλάμβανε την επιστροφή του διδύμου στη Γη τον Φεβρουάριο. Όμως η επιχείρηση αναβλήθηκε για τα τέλη του Μαρτίου, καθώς η SpaceX ετοιμάζει νέο διαστημικό σκάφος.

«Ο Ίλον θα είναι καθ’ οδόν σύντομα. Με λίγη τύχη, όλοι θα είναι ασφαλείς. Καλή τύχη Ίλον», ανέφερε μέσω Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας τρία θαυμαστικά, αλλά χωρίς να ξεκαθαρίσει πότε προγραμματίζεται η εκτέλεση της αποστολής.

Ο επικεφαλής της SpaceX, ο οποίος χρηματοδότησε με εκατομμύρια δολάρια την προεκλογική εκστρατεία του Ρεπουμπλικάνου, είχε πει ήδη πως ο ένοικος του Λευκού Οίκου ζήτησε από την εταιρεία του να φροντίσει οι δυο αστροναύτες να επιστρέψουν το «συντομότερο δυνατό».

Περιμένουν υπομονετικά

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, όταν ερωτήθηκαν για τη σωματική και ψυχική κατάστασή τους, τόσο ο Γουίλμορ όσο και η Γουίλιαμς διαβεβαίωσαν ότι έχουν προσαρμοστεί και ασχολούνται με διάφορες επιστημονικές δοκιμές.

Μάλιστα, στις στις 30 Ιανουαρίου, οι δύο αστροναύτες θα βγουν έξω από τον Διαστημικό Σταθμό για έναν διαστημικό περίπατο που έχει προγραμματιστεί να διαρκέσει περίπου εξίμισι ώρες.

@NASA_Astronauts Butch Wilmore & Suni Williams will venture outside the @Space_Station to complete a spacewalk on January 30 at 7 a.m. CST.



The spacewalk is scheduled to last about six & a half hours where Wilmore & Williams will support space station updates, including the… pic.twitter.com/obYfv6B4z1 — Vanessa Wyche (@v_wyche) January 24, 2025

Η παραμονή των δυο αστροναυτών στον ΔΔΣ δεν έχει πάντως ξεπεράσει ως τώρα το ρεκόρ του Φρανκ Ρούμπιο, που πέρασε εκεί 371 ημέρες το 2023, λόγω διαρροής υγρού ψύξης από το ρωσικό διαστημικό σκάφος που προβλεπόταν να εγγυηθεί την επιστροφή του στη Γη.

Record-breaking NASA astronaut Frank Rubio has finally returned to Earth https://t.co/0Gippn89MJ pic.twitter.com/lkh9rWFeaW — CNN International (@cnni) September 27, 2023

Η SpaceX εκτελεί εδώ και έξι μήνες αποστολές που επιτρέπουν την εναλλαγή των πληρωμάτων του ΔΔΣ.

