Οι δήμαρχοι της Χιροσίμα και του Ναγκασάκι κάλεσαν τον Ντόναλντ Τραμπ να τις επισκεφθεί φέτος, με την ευκαιρία της 80ης επετείου από τη ρίψη ατομικών βομβών στις δύο μαρτυρικές πόλεις της Ιαπωνίας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν επισκέφθηκε τις δύο μαρτυρικές ιαπωνικές πόλεις κατά την πρώτη του θητεία, αν και είχε λάβει πρόσκληση από τους δημάρχους τους για τις εκδηλώσεις μνήμης.

Οι ΗΠΑ έριξαν ατομική βόμβα στη Χιροσίμα στις 6 Αυγούστου 1945 και μία ακόμη στο Ναγκασάκι στις 9 Αυγούστου.

Περίπου 140.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν στη Χιροσίμα και 74.000 στο Ναγκασάκι, ανάμεσά τους πολλοί που επέζησαν από τις εκρήξεις όμως πέθαναν αργότερα λόγω των επιπτώσεων της ραδιενέργειας.

Οι ΗΠΑ δεν έχουν ζητήσει ποτέ συγνώμη για τους βομβαρδισμούς αυτούς, οι μοναδικές φορές στην ιστορία που έχουν χρησιμοποιηθεί πυρηνικά όπλα σε περίοδο πολέμου.

«Ελπίζουμε να αλλάξετε γνώμη»

Σε κοινή επιστολή τους προς τον Αμερικανό πρόεδρο οι δύο δήμαρχοι του ζητούν να επισκεφθεί τις πόλεις τους για «να ακούσετε προσωπικά τις μαρτυρίες των "χιμπακούσα" (των επιζώντων της ατομικής βόμβας), να κατανοήσετε τη θερμή τους επιθυμία για ειρήνη και να εμβαθύνετε την κατανόησή σας της απάνθρωπης φύσης των πυρηνικών όπλων”.

«Ελπίζουμε ειλικρινά να εγκαταλείψετε την ιδέα της πυρηνικής εξάρτησης και να λάβετε ισχυρές πρωτοβουλίες υπέρ της κατάργησης των πυρηνικών όπλων και την εγκαθίδρυση παγκόσμιας, διαρκούς ειρήνης», τόνισαν στην επιστολή τους με ημερομηνία 28 Ιανουαρίου.

Το 2010 ο πρώην πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ιαπωνία Τζον Ρους έγινε ο πρώτος Αμερικανός αξιωματούχος που παρέστη στις ετήσιες εκδηλώσεις μνήμης στη Χιροσίμα, ενώ δύο χρόνια αργότερα συμμετείχε στις αντίστοιχες εκδηλώσεις στο Ναγκασάκι.

Ο Μπαράκ Ομπάμα έγινε ο πρώτος εν ενεργεία πρόεδρος των ΗΠΑ ο οποίος επισκέφθηκε τη Χιροσίμα το 2016, ενώ το ίδιο έπραξε και ο Τζο Μπάιντεν το 2023.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.