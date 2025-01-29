Η αυστραλιανή αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα ότι απέτρεψε μια σχεδιασθείσα αντισημιτική επίθεση καθώς εντόπισε ένα τροχόσπιτο που περιείχε εκρηκτικά σε προάστιο του Σίδνεϊ στην πολιτεία της Νέας Νότιας Ουαλίας.

Το τροχόσπιτο εντοπίστηκε στις 19 Ιανουαρίου στο Ντούραλ, ένα προάστιο που βρίσκεται σε απόσταση 36 χιλιομέτρων βορειοδυτικά από το κέντρο του Σίδνεϊ, όπως είπε στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο Επίτροπος της Αστυνομίας Ντέιβιντ Χάντσον.

«Αυτό το τροχόσπιτο περιείχε ποσότητα εκρηκτικών και κάποιες ενδείξεις ότι τα εκρηκτικά μπορεί να χρησιμοποιούνταν σε κάποιας μορφής αντισημιτική επίθεση», είπε στη συνέντευξη Τύπου.

Η απειλή περιορίστηκε πλήρως και δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος για την εβραϊκή κοινότητα, πρόσθεσε.

Όπως είπε ο Χάντσον, πραγματοποιήθηκαν συλλήψεις, αλλά δεν αποκάλυψε πόσα άτομα συνελήφθησαν και με ποιες κατηγορίες.

Η Αυστραλία έχει δεχτεί κύμα αντισημιτικών περιστατικών τους τελευταίους μήνες με επιθέσεις σε συναγωγές, κτίρια και αυτοκίνητα από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς στο τέλος του 2023.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

