Ένα αυστραλιανό σχολικό λεωφορείο βγήκε από το δρόμο και συγκρούστηκε την Τετάρτη, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένα κορίτσι και να τραυματιστούν άλλα 11, σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της πολιτείας της Βικτώριας στην Αυστραλία, σύμφωνα με το Reuters.

Το λεωφορείο μετέφερε 28 μαθητές από το Christian College Geelong όταν δεν κατάφερε να στρίψει αριστερά σε έναν επαρχιακό δρόμο κοντά στην πόλη Geelong και ανατράπηκε, σύμφωνα με την αστυνομία.

Η σκηνή του ατυχήματος ήταν «απίστευτα συγκλονιστική» για τους διασώστες, δήλωσε ο Paul Lineham, ανώτερος αξιωματικός της Αστυνομίας της Βικτώριας, σε συνέντευξη Τύπου.

«Κάθε απώλεια ζωής είναι μια απώλεια πάρα πολύ μεγάλη και όταν πρόκειται για παιδιά, ως γονέας και εγώ ο ίδιος, με συγκινεί πραγματικά και συμπάσχω με τους γονείς όταν έμαθαν για πρώτη φορά ότι τα παιδιά τους είχαν εμπλακεί», είπε.

Ένα παιδί μεταφέρθηκε με αεροπλάνο στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα, ενώ άλλα 10 άτομα, συμπεριλαμβανομένου του οδηγού, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο οδικώς, δήλωσε ο David Shearer, από την υπηρεσία ασθενοφόρων της Βικτώριας.

Ο 76χρονος οδηγός έχει πάρει πλέον εξιτήριο από το νοσοκομείο και αυτή τη στιγμή βοηθά την αστυνομία στην έρευνα για το ατύχημα, δήλωσε ο Lineham.

«Οι ακριβείς συνθήκες είναι άγνωστες και θα λάβουμε υπόψη όλα τα στοιχεία, από το λεωφορείο μέχρι τις συνθήκες που επικρατούσαν εκείνη τη στιγμή», είπε.

Πηγή: skai.gr

