Ο Γάλλος πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι θα ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης από το κοινοβούλιο στις 8 Σεπτεμβρίου, θέτοντας σε δοκιμασία την επιβίωση της κυβέρνησής του ενόψει της συζήτησης για τον αντιδημοφιλή προϋπολογισμό. Η κίνηση, που ο ίδιος συνδέει με την ανάγκη να «μην βυθιστεί η χώρα στον κίνδυνο», εντείνει το κλίμα πολιτικής αβεβαιότητας στη Γαλλία.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου, ενόψει ενός φθινοπώρου που προμηνύεται πολιτικά ταραχώδες, ο Μπαϊρού παρουσίασε σχέδιο περικοπών άνω των 40 δισ. ευρώ στις δημόσιες δαπάνες, προκαλώντας την έντονη αντίδραση τόσο της αριστερής όσο και της δεξιάς αντιπολίτευσης.

Ο Μπαϊρού δήλωσε ότι θα συγκαλέσει τους βουλευτές σε έκτακτη συνεδρίαση στις 8 Σεπτεμβρίου, δύο εβδομάδες πριν από την προγραμματισμένη επιστροφή τους στις εργασίες τους, με την ελπίδα ότι τουλάχιστον θα υπάρξει συμφωνία πως η δεινή οικονομική κατάσταση της Γαλλίας χρειάζεται διόρθωση.

Σημειώνεται ότι αν χάσει την ψήφο εμπιστοσύνης, η κυβέρνηση μειοψηφίας του Μπαϊρού θα καταρρεύσει.

«Όταν το σπίτι καίγεται ή όταν κινδυνεύεις να βουλιάξεις, πρέπει να αναγνωρίσεις την κατάσταση», είπε ο Μπαϊρού. «Δεν θα αφήσω τη χώρα μας να βυθιστεί σε αυτόν τον κίνδυνο, γιατί διακυβεύεται η ελευθερία μας».

Ο Γάλλος πρωθυπουργός παρουσίασε τον περασμένο μήνα ένα φιλόδοξο σχέδιο περικοπών ύψους 43,8 δισ. ευρώ για τον προϋπολογισμό του 2026, με στόχο να μειώσει το έλλειμμα στο 4,6% του ΑΕΠ.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός βρίσκεται αντιμέτωπος με την απειλή μαζικών διαδηλώσεων και γενικής απεργίας σε όλη τη χώρα στις 10 Σεπτεμβρίου.

Με την απόφασή του να καλέσει σε ψήφο εμπιστοσύνης πριν από τις κινητοποιήσεις και την επιστροφή της Εθνοσυνέλευσης, ο Μπαϊρού ουσιαστικά επιλέγει να επισπεύσει τη μοίρα του και να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο κατάρρευσης.

«Υπάρχουν στιγμές στη ζωή που μόνο ένα υπολογισμένο ρίσκο μπορεί να σου επιτρέψει να αποφύγεις έναν σοβαρότερο κίνδυνο», δήλωσε ο Μπαϊρού. «Πρόκειται για το ζήτημα της επιβίωσης του κράτους μας, της εικόνας του έθνους μας και της κάθε οικογένειας ξεχωριστά».

Ο Γάλλος πρωθυπουργός απαντώντας στις ερωτήσεις δημοσιογράφων στη συνέντευξη Τύπου, υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση δεν επιβάλλει μονομερώς τις αποφάσεις της.

«Πιστεύω ότι η κατάσταση σήμερα μας υποχρεώνει να δράσουμε σε δύο στάδια. Το πρώτο βήμα, για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα, είναι να συμφωνήσουμε στη σοβαρότητα της κατάστασης και στην ανάγκη του κατεπείγοντος», δήλωσε, προσθέτοντας: «Τα μέτρα δεν επιβάλλονται, ποτέ. Προτείνονται, συζητούνται και υιοθετούνται ύστερα από διπλή διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους για τα κοινωνικά μέτρα και με το κοινοβούλιο».

Ο Μπαϊρού επέμεινε ότι «όλα τα μέτρα είναι συζητήσιμα», ενώ τόνισε πως η ανάληψη ευθύνης από την κυβέρνηση μέσω της ψήφου εμπιστοσύνης είναι ο μόνος τρόπος για να συνειδητοποιήσουν οι Γάλλοι την κρισιμότητα της συγκυρίας.

Στις 8 Σεπτεμβρίου, κατά την έκτακτη σύνοδο του κοινοβουλίου, θα υπάρξουν δύο επιλογές, όπως είπε: «Αν έχουμε πλειοψηφία, η κυβέρνηση επιβεβαιώνεται. Αν δεν έχουμε την πλειοψηφία, η κυβέρνηση πέφτει». Ο πρωθυπουργός συμπλήρωσε ότι «ο μεγαλύτερος κίνδυνος θα ήταν να μην κάνουμε τίποτα».

Καθοριστικές οι ψήφοι των Σοσιαλιστών

Οι ψήφοι των Σοσιαλιστών βουλευτών θα είναι καθοριστικές για την τύχη του Φρανσουά Μπαϊρού, καθώς αν ενωθούν με τα υπόλοιπα αριστερά κόμματα και την άκρα δεξιά ψηφίζοντας κατά της κυβέρνησης, είναι πιθανό να συγκεντρωθούν οι απαραίτητες ψήφοι για την ανατροπή της.

Ο Γάλλος βουλευτής του Σοσιαλιστικού Κόμματος, Αρτίρ Ντελαπόρτ, δήλωσε ότι δεν θεωρεί πιθανό το κόμμα του να στηρίξει την κυβέρνηση του Φρανσουά Μπαϊρού.

Η ψήφος εμπιστοσύνης θα διεξαχθεί δύο ημέρες πριν από τις προγραμματισμένες διαδηλώσεις, που έχουν οργανωθεί μέσω κοινωνικών δικτύων και υποστηρίζονται από αριστερά κόμματα και ορισμένα συνδικάτα.

Το κάλεσμα για γενικευμένες κινητοποιήσεις στις 10 Σεπτεμβρίου έχει ήδη προκαλέσει συγκρίσεις με τις διαδηλώσεις των «κίτρινων γιλέκων» του 2018, οι οποίες είχαν ξεσπάσει με αφορμή τις αυξήσεις στα καύσιμα και το υψηλό κόστος ζωής. Οι κινητοποιήσεις τότε εξελίχθηκαν σε ένα ευρύτερο κίνημα κατά του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν και των οικονομικών του μεταρρυθμίσεων.

Ο Μπαϊρού έχει προτείνει την κατάργηση δύο αργιών, καθώς και το πάγωμα των κοινωνικών δαπανών και των φορολογικών κλιμακίων το 2026 στα επίπεδα του 2025, χωρίς προσαρμογή στον πληθωρισμό. Ο ίδιος επανέλαβε ότι ορισμένες από τις προτάσεις του, όπως η κατάργηση των αργιών, μπορούν να τροποποιηθούν.

Μπαρντελά: Ο Μπαϊρού ανακοίνωσε το τέλος της κυβέρνησής του

Το ακροδεξιό κόμμα Εθνική Συσπείρωση (RN) θα καταψηφίσει την κυβέρνηση στην ψήφο εμπιστοσύνης που ανακοίνωσε ο Φρανσουά Μπαϊρού, έγραψε ο ηγέτης του κόμματος, Ζορντάν Μπαρντελά, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X τη Δευτέρα.

«Ο Φρανσουά Μπαϊρού μόλις ανακοίνωσε το τέλος της κυβέρνησής του», έγραψε ο Μπαρντελά. «Η Εθνική Συσπείρωση δεν θα δώσει ποτέ ψήφο εμπιστοσύνης σε μια κυβέρνηση της οποίας οι επιλογές προκαλούν δεινά στον γαλλικό λαό».



«Θα καταψηφίσουμε φυσικά την πρόταση εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση του Φρανσουά Μπαϊρού. Μόνο η διάλυση [της Εθνοσυνέλευσης] θα επιτρέψει πλέον στον γαλλικό λαό να επιλέξει το πεπρωμένο του, εκείνο της ανάκαμψης με την Εθνική Συσπείρωση», ανέφερε και η Μαρίν Λεπέν.

Ανυπότακτη Γαλλία και Κομμουνιστές: Στις 8 Σεπτεμβρίου θα ρίξουμε την κυβέρνηση

Η Ανυπότακτη Γαλλία (LFI) και το Γαλλικό Κομμουνιστικό Κόμμα (PCF) ανακοίνωσαν ότι θα καταψηφίσουν την κυβέρνηση στην ψήφο εμπιστοσύνης που όρισε για τις 8 Σεπτεμβρίου ο πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού.

«Πλέον, όλοι είναι μπροστά στον τοίχο και πρέπει να πάρουν καθαρή θέση. Οι βουλευτές της Ανυπότακτης Γαλλίας θα ψηφίσουν στις 8 Σεπτεμβρίου για να ρίξουν την κυβέρνηση», δήλωσε στο Χ (πρώην Twitter) ο συντονιστής της LFI, Μανουέλ Μπομπάρ.

«Στις 8 Σεπτεμβρίου θα πρέπει να ρίξουμε αυτήν την κυβέρνηση», πρόσθεσε στο ίδιο μέσο κοινωνικής δικτύωσης ο εκπρόσωπος του PCF, Λεόν Ντεφονταίν.

Θα καταψηφίσουν και οι Οικολόγοι

Η γενική γραμματέας των Οικολόγων, Μαρί Τοντελιέ, αντέδρασε μέσω X στην ανακοίνωση.

«Ο Φρανσουά Μπαϊρού πιστεύει ότι μπορεί να αποχωρήσει σαν ένας παρεξηγημένος ήρωας. Αυτή η ψήφος εμπιστοσύνης (την οποία δεν είχε ζητήσει όταν ανέλαβε) είναι στην πραγματικότητα μια παραίτηση. Οι Οικολόγοι δεν έχουν καμία εμπιστοσύνη σε αυτόν τον πρωθυπουργό που προωθεί ένα ανεύθυνο σχέδιο, τόσο κοινωνικά όσο και περιβαλλοντικά. Θα ψηφίσουμε κατά», έγραψε η Τοντελιέ.



