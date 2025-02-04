Μέσα σε κλίμα φρίκης και αποτροπιασμού ξεκινά αυτό τον μήνα στην Γαλλία η δίκη ενός χειρουργού που κατηγορείται ότι βίασε ή κακοποίησε σεξουαλικά 300 παιδιά, πολλά από τα οποία ήταν υπό αναισθησία, από το 1989 ως το 2014.

Ο 73χρονος Ζοέλ Λε Σουαρνέκ, είναι ήδη φυλακισμένος καθώς το 2020 είχε καταδικαστεί σε 15ετή κάθειρξη για τον βιασμό της 6χρονης ανιψιά του ενός άλλου νεαρού ασθενή.

Αυτή τη φορά, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, αντιμετωπίζει περισσότερες από 100 κατηγορίες για βιασμό και περισσότερες από 150 κατηγορίες για σεξουαλική επίθεση, όλες με θύματα παιδιά.

Surgeon accused of sexually abusing 299 victims over 25 years in France’s largest child abuse case https://t.co/bRUv8Pp56c — The Independent (@Independent) February 3, 2025

Μετά τη σύλληψή του, η αστυνομία ερεύνησε το σπίτι του και βρήκε σεξουαλικές κούκλες σε μέγεθος παιδιού, περισσότερες από 300.000 εικόνες κακοποίησης παιδιών και χιλιάδες σελίδες ημερολογίων, στα οποία ο Λε Σουαρνέκ είχε καταγράψει λεπτομερώς τις σεξουαλικές επιθέσεις που έκανε στους νεαρούς ασθενείς του, για πάνω από 25 χρόνια.

Η πλειοψηφία των θυμάτων του - ενήλικες σήμερα - ήταν στη Βρετάνη της Γαλλίας.

Οι περισσότεροι έμαθαν από την αστυνομία ότι ως παιδιά είχαν βιαστεί ή κακοποιηθεί από τον γιατρό καθώς δεν είχαν αντιληφθεί τίποτα, αφού ήταν ναρκωμένοι.

France prepares for trial of surgeon accused of abusing anaesthetised childrenhttps://t.co/h3iBZ5ur78 — Kim Willsher (@kimwillsher1) February 4, 2025

Ομως, αρκετά από τα θύματά του κατέθεσαν ότι ο Λε Σουαρνέκ τους άγγιζε με το πρόσχημα της εξέτασης ακόμη και μπροστά στους γονείς τους ή μπροστά σε άλλους γιατρούς.

Ο ίδιος έχει παραδεχτεί κάποιες κατηγορίες, αλλά όχι όλες. Ο Λε Σουαρνέκ αρνείται ότι επιτέθηκε ή βίασε παιδιά, υποστηρίζοντας ότι τα ημερολόγιά του περιέγραφαν απλώς τις «φαντασιώσεις» του.

Σε αρκετές περιπτώσεις, όμως, είχε γράψει επίσης: «Είμαι παιδόφιλος».

Σύμφωνα με το BBC, το χειρότερο στην υπόθεση είναι ότι υπάρχουν υποψίες ότι οι συνάδελφοι του γνώριζαν τις αρρωστημένες πράξεις του και τον κάλυπταν, όπως και τα νοσοκομεία όπου χειρουργούσε.

Το FBI είχε ενημερώσει μάλιστα τις γαλλικές Αρχές λίγο μετά το 2000 για το ότι ο Λε Σουαρνέκ επισκεπτόταν ιστοσελίδες με υλικό κακοποίησης παιδιών.

Πηγή: skai.gr

