Γαλλία: Το Παρίσι απελαύνει 12 εργαζομένους σε προξενεία της Αλγερίας

Η διπλωματική κρίση μεταξύ Γαλλίας και Αλγερίας ξαναφούντωσε, έπειτα από μόλις 15 ημέρες νηνεμίας: ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν αποφάσισε σήμερα να απελάσει δώδεκα Αλγερινούς προξενικούς υπαλλήλους, σε απάντηση για ένα παρόμοιο μέτρο που έλαβε το Αλγέρι, το οποίο κατηγορείται από το Παρίσι για αυτήν τη νέα, «βίαιη επιδείνωση» των σχέσεων.

Ο Μακρόν, που είχε μιλήσει τηλεφωνικά στις 31 Μαρτίου με τον Αλγερινό ομόλογό του Αμπντελματζίντ Τεμπούν με σκοπό να ξαναρχίσει ο διάλογος μεταξύ τους, αποφάσισε επίσης να ανακαλέσει για διαβουλεύσεις τον πρεσβευτή της Γαλλίας στο Αλγερί, τον Στεφάν Ροματέτ, όπως ανακοίνωσε το Μέγαρο των Ηλυσίων.

Την Κυριακή, οι αλγερινές αρχές χαρακτήρισαν «ανεπιθύμητα πρόσωπα» 12 εργαζομένους του γαλλικού υπουργείου Εσωτερικών και τους έδωσαν διορία 48 ωρών για να φύγουν από τη χώρα. Είχε προηγηθεί η σύλληψη, στη Γαλλία, ενός εργαζομένου σε προξενείο της Αλγερίας.

Αρχικά, ο Μακρόν προσπάθησε να κερδίσει χρόνο, ωστόσο βλέποντας ότι το Αλγέρι δεν ανακαλούσε την απόφασή του, έκρινε ότι έπρεπε να δείξει ότι δεν υποχωρεί ούτε ο ίδιος. Η απέλαση των 12 Γάλλων, οι οποίοι είναι καθ’ οδόν για τη Γαλλία απόψε, «είναι αδικαιολόγητη και ακατανόητη» σχολίασε η γαλλική προεδρία.

Το Παρίσι προχώρησε έτσι σε «συμμετρικά» αντίμετρα, δίνοντας διορία 48 ωρών σε 12 Αλγερινούς προξενικούς υπαλλήλους για να φύγουν από τη χώρα. Ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας Μπρουνό Ρεταϊγιό είπε στο τηλεοπτικό κανάλι Cnews ότι θεωρεί «απολύτως αρμόζουσα» την απόφαση.

Η γαλλική προεδρία πιστεύει ότι «οι αλγερινές αρχές φέρουν την ευθύνη για τη βίαιη επιδείνωση των διμερών σχέσεων». Για τον υπουργό Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό, που είχε επισκεφθεί το Αλγέρι στις αρχές του μήνα, η Αλγερία «επέλεξε την κλιμάκωση».

Η Αλγερία από την πλευρά της υπερασπίστηκε την Δευτέρα την απόφασή της και επέρριψε την «πλήρη ευθύνη» στον Ρεταϊγιό, έναν υπουργό προερχόμενο από την δεξιά που τους τελευταίους μήνες προωθεί μια σκληρή γραμμή απέναντι στη χώρα αυτή, ιδίως στο μεταναστευτικό.

«Ο Μπρουνό Ρεταϊγιό δεν έχει καμία σχέση με αυτήν τη δικαστική υπόθεση», διαβεβαίωσε ο Μπαρό, τονίζοντας την ανεξαρτησία της γαλλικής δικαιοσύνης.

Την περασμένη Παρασκευή τρεις άνδρες, μεταξύ των οποίων και ένας εργαζόμενος σε προξενείο της Αλγερίας στη Γαλλία, τέθηκαν υπό κράτηση με τις κατηγορίες της απαγωγής και της αυθαίρετης κράτησης. Η υπόθεση αφορά τον αντικαθεστωτικό Αλγερινό influencer, τον Αμίρ Μπουχόρς, γνωστό και με το προσωνύμιο Amir DZ, που είχε απαχθεί και στη συνέχεια είχε αφεθεί ελεύθερος στη Γαλλία το 2024.

Παρά την αιφνίδια επιδείνωση των σχέσεων, το Παρίσι εξακολουθεί να θεωρεί ότι είναι προς το συμφέρον και των δύο χωρών να ξαναρχίσουν τον διάλογο και κάλεσε το Αλγέρι «να επιδείξει υπευθυνότητα».

Η κρίση είχε ξεκινήσει οκτώ μήνες νωρίτερα, όταν ο Μακρόν εξέφρασε την πλήρη στήριξή του σε ένα σχέδιο αυτονομίας της Δυτικής Σαχάρας υπό την κυριαρχία του Μαρόκου. Η περιοχή αυτή διεκδικείται εδώ και 50 χρόνια από το Μέτωπο Πολισάριο, που επιδιώκει τη δημιουργία ανεξάρτητου κράτους, με τη στήριξη της Αλγερίας. Τότε, η Αλγερία είχε ανακαλέσει αμέσως τον πρεσβευτή της από το Παρίσι.

Οι πρόεδροι των δύο χωρών ανέθεσαν στη συνέχεια στους υπουργούς Εξωτερικών να ξαναρχίσουν τον διάλογο για όλα τα «ακανθώδη» θέματα, όπως το μεταναστευτικό και τη σύλληψη του Γαλλοαλγερινού συγγραφέα Μπουαλέμ Σανσάλ από τις αλγερινές αρχές.

Ο Μπαρό επέμεινε σήμερα ότι «οι δικαστικές υποθέσεις δεν έχουν καμία σχέση με τις σχέσεις των δύο κυβερνήσεων».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

