Το ΥΠΕΞ της Σουηδίας κάλεσε τον πρεσβευτή της Ρωσίας για την πολύνεκρη επίθεση στο Σούμι

Το υπουργείο Εξωτερικών της Σουηδίας κάλεσε σήμερα τον ρώσο πρεσβευτή στη Στοκχόλμη προκειμένου να του εκφράσει την έντονη διαμαρτυρία της σουηδικής κυβέρνησης για τα ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένου εκείνου που στοίχισε τη ζωή σε 35 ανθρώπους στην πόλη Σούμι.

Ο Σεργκέι Μπελιάεφ κλήθηκε «να πάρει ξεκάθαρη θέση κατά των συνεχιζόμενων ρωσικών επιθέσεων εναντίον πόλεων και αμάχων στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένων των πρόσφατων σε Σούμι και Κριβί Ριχ», αναφέρει η ανακοίνωση της σουηδικής διπλωματίας, στην οποία προστίθεται πως υπογραμμίστηκε στον ρώσο πρεσβευτή ότι η Μόσχα οφείλει να σέβεται το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο.

Τέτοιες ενέργειες δεν υποδηλώνουν «χώρα που επιζητεί την ειρήνη», έγραψε η ΥΠΕΞ της Σουηδίας Μαρία Μάλμερ Στένεργκαρντ σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter). «Η σουηδική κυβέρνηση καλεί τη Ρωσία να αποσύρει αμέσως όλους τους στρατιώτες της από το ουκρανικό έδαφος. Η σουηδική κυβέρνηση θέλει μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη στην Ουκρανία και θα υποστηρίξει αυτήν τη χώρα για όσο διάστημα χρειαστεί», συμπλήρωσε.

Η ρωσική πυραυλική επίθεση της Κυριακής στο Σούμι της βορειοανατολικής Ουκρανίας προκάλεσε τον θάνατο 35 ανθρώπων και τον τραυματισμό περισσότερων από 100 άλλων. Η διεθνής κοινότητα καταδίκασε την επίθεση, μια από τις πιο φονικές από την έναρξη της ρωσικής εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022.

Την Παρασκευή, πυραυλική επίθεση στην πόλη Κριβί Ριχ – γενέτειρα του ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι – στοίχισε τη ζωή σε 20 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων εννέα παιδιά.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

