Ολοένα και περισσότεροι παγκόσμιοι ηγέτες επιθυμούν να συνάψουν εμπορική συμφωνία με την ΕΕ αποκάλυψε η επικεφαλής της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χαρακτηρίζοντάς το ως «μια θετική παρενέργεια» στη δασμολογική αβεβαιότητα που δημιούργησε ο αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ.

«Αυτή τη στιγμή έχω αμέτρητες συνομιλίες με αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων σε όλο τον κόσμο που θέλουν να συνεργαστούν μαζί μας για τη νέα τάξη πραγμάτων», είπε η φον ντερ Λάιεν σε συνέντευξή της την Τρίτη στη γερμανική εφημερίδα Die Zeit.

«Όλοι ζητούν περισσότερο εμπόριο με την Ευρώπη — και δεν αφορά μόνο τους οικονομικούς δεσμούς. Είναι επίσης για τη θέσπιση κοινών κανόνων και αφορά την προβλεψιμότητα», είπε, προσθέτοντας ότι: «Η Ευρώπη μπορεί να το πετύχει αυτό».

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Κομισιόν, η Ευρώπη είναι «ξάγρυπνη» και έχει την ευκαιρία να παίξει «έναν ισχυρό ρόλο στη νέα παγκόσμια τάξη πραγμάτων που αναδύεται σιγά σιγά».

«Πρέπει τώρα να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη δυναμική για να ανοίξουμε νέες αγορές για τις εταιρείες μας και να δημιουργήσουμε όσο το δυνατόν στενότερη σχέση με πολλές χώρες που έχουν τα ίδια συμφέροντα με εμάς», κατέληξε.

Από τότε που ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε νέους δασμούς στις 2 Απριλίου, ένα κύμα αβεβαιότητας έχει κατακλύσει το διατλαντικό εμπόριο, ταράζοντας τις αγορές και θέτοντας αμφιβολίες για το μέλλον της οικονομικής συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης-ΗΠΑ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.