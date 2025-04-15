Ντάλας: Αναφορές για πυροβολισμούς σε σχολείο

Η αστυνομία του Ντάλας αναφέρει πως έλαβε κλήση για περιστατικό με πυροβολισμούς στο γυμνάσιο Wilmer-Hutchins, νωρίτερα σήμερα.

Τρεις μαθητές τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τοπικό αξιωματούχο.

Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι έλαβαν την κλήση περίπου στη 1 μ.μ.

Γονέας που μίλησε στο NBC 5 είπε ότι η κόρη του είναι μαθήτρια στο σχολείο και είπε ότι άκουσε πέντε πυροβολισμούς.

Είπε όταν της μίλησε, ήταν ακόμα μέσα στο σχολείο το οποίο και ήταν κλειδωμένο.

Στο σχολείο έχουν σπεύσει τόσο οι αρχές όσο οι πυροσβέστες.

Αρκετοί μαθητές που εντοπίστηκαν εκτός του κτιρίου, καθοδηγήθηκαν μέσα από το πάρκινγκ, μακριά από το σχολείο.

Οι μαθητές δεν έτρεχαν και εμφανίστηκαν ήρεμοι.

Στο εν λόγω σχολείο έχει σημειωθεί ανάλογο περιστατικό με πυρά, έναν χρόνο νωρίτερα.

