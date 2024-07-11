Αντιδράσεις, και συζητήσεις για τα όρια της ελευθερίας του λόγου, προκαλεί στη Γαλλία η σύλληψη του φιλοπαλαιστίνιου πολιτικού επιστήμονα Φρανσουά Μπουργκά, ο οποίος στηρίζει τη Χαμάς.

Ο Μπουργκά τέθηκε υπό κράτηση για φερόμενη «υπεράσπιση της τρομοκρατίας», ανακοίνωσε ο δικηγόρος του Ράφικ Τσέκατ την Τρίτη.

Η Ευρωπαϊκή Εβραϊκή Οργάνωση κατέθεσε καταγγελία κατά του Μπουργκά, εμπειρογνώμονα στον αραβικό κόσμο για μια αναδημοσίευση σχολίου στις 2 Ιανουαρίου, ανέφερε ο Ράφικ Τσέκατ στο Anadolu.

Ο Μπουργκά, 76 ετών, αφέθηκε ελεύθερος αργά το απόγευμα της σύλληψής του, ανακοίνωσε ο Τσέκατ στο X, χαρακτηρίζοντας τη σύλληψή του «σκανδαλώδη».

A detention order was issued against the French political scientist François Burgaton on grounds of 'terror propaganda' following his post about Gaza https://t.co/r0lG1UR9uM pic.twitter.com/XeVXG5BBXC — Anadolu English (@anadoluagency) July 11, 2024

Ο φιλόσοφος Τζόελ Ρομάν, πρώην αρχισυντάκτης του περιοδικού Esprit, χαρακτήρισε την ιδέα να τεθεί υπό κράτηση ο Μπουργκάτ «παράλογη».

«Τον γνωρίζω λίγο, και ο Φρανσουά Μπουργκά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ύποπτος για υπεράσπιση της τρομοκρατίας», είπε.

Ο Βενσάν Γκεσέ, διευθυντής έρευνας στο Εθνικό Επιστημονικό Κέντρο Ερευνών του Παρισιού, χαρακτήρισε τη σύλληψη «ντροπιαστική», λέγοντας ότι μοιάζει με «κυνήγι μαγισσών». Επικαλούμενος τα 40 χρόνια υπηρεσίας του Μπουργκά στη Γαλλική Δημοκρατία, κάλεσε όλους τους συναδέλφους του να εκφράσουν την «ατομική ή συλλογική τους αλληλεγγύη».

Ο Μπουργκά εξέφρασε ανοιχτά την υποστήριξή του στη Γάζα, σημειώνοντας δε σε μια ανάρτησή του στο X νωρίτερα φέτος ότι τρέφει «απείρως περισσότερο σεβασμό και εκτίμηση για τους ηγέτες της Χαμάς από τους ηγέτες του κράτους του Ισραήλ».

Έχει επίσης επικρίνει τη στάση της Γαλλίας απέναντι στη Χαμάς, χαρακτηρίζοντάς τη, «συνθηκολόγηση με την πολιτική των ΗΠΑ και του Ισραήλ».

Πηγή: skai.gr

