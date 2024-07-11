Τουλάχιστον 5 νεκροί από πλήγματα της Ρωσίας σε Ντονέτσκ και Χάρκοβο

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα από ρωσικά πλήγματα στις περιφέρειες του Ντονέτσκ και του Χαρκόβου, ανακοίνωσαν οι ουκρανικές αρχές.

Οι ρωσικές δυνάμεις βομβάρδισαν πέντε κοινότητες του Ντονέτσκ, ανέφερε ο περιφερειάρχης Βαντίμ Φιλάσκιν, διευκρινίζοντας πως ένας 15χρονος σκοτώθηκε και 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν στο Μίρνογκραντ, ενώ άλλοι δύο άμαχοι σκοτώθηκαν στις κοινότητες Νοβοσέλιβκα Πέρσα και Σίβερσκ.

Στο Χάρκοβο, ο περιφερειάρχης Ολέχ Σινεχούμποφ ανακοίνωσε πως τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθθηκαν και άλλοι οκτώ τραυματίστηκαν από ρωσικό πλήγμα στο χωριό Μπίλι Κολόντιες.

Η συγκεκριμένη κοινότητα είναι κοντά στην πόλη Βοβτσάνσκ, η οποία βρίσκεται από τις 10 Μαΐου στο στόχαστρο ρωσικών δυνάμεων που εξαπολύουν σφοδρές επιθέσεις στη γύρω περιοχή.

Από το ρωσικό σφυροκόπημα της Δευτέρας περισσότεροι από 40 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε διάφορα σημεία της Ουκρανίας, ενώ καταστράφηκε το μεγαλύτερο νοσοκομείο παίδων του Κιέβου, παρότι η Μόσχα διατείνεται ότι πλήττει μόνο στρατιωτικούς στόχους.

Κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Ουάσινγκτον ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι έλαβε διαβεβαιώσεις ότι οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις θα λάβουν περισσότερα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας προκειμένου να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις ρωσικές επιθέσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

