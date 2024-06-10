Η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν παλεύει να παραμείνει στο τιμόνι της ΕΕ με το κόμμα της, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα να βρίσκεται σε καλό δρόμο για να εξασφαλίσει τις περισσότερες έδρες από οποιαδήποτε μεμονωμένη ομάδα στο Κοινοβούλιο. Και ενώ η διαδικασία καταμέτρησης των ψήφων βρίσκεται σε εξέλιξη, οι πρώτες συζητήσεις για την επανεκλογή της έχουν ήδη ξεκινήσει. Το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) και οι Φιλελεύθεροι (FDP) έθεσαν προϋποθέσεις για να στηρίξουν μια δεύτερη θητεία της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στην ηγεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ενώ η ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι δήλωσε πως «είναι υπερβολικά νωρίς» για να ληφθούν αποφάσεις σχετικά με το θέμα.

«Όποιος θέλει την στήριξη των Σοσιαλδημοκρατών, δεν μπορεί ταυτόχρονα να υποστηρίζεται από ακροδεξιά κόμματα», δήλωσαν η αρχηγός του SPD Σάσκια Έσκεν και ο γενικός γραμματέας του Κέβιν Κούνερτ. «Πρέπει να είναι σαφές ότι υπάρχει δημοκρατική συναίνεση, δηλαδή ότι δεν διαμορφώνουμε συναίνεση με δεξιούς λαϊκιστές ή φασίστες και μεταφασίστες», δήλωσε και η επικεφαλής της ευρωλίστας του SPD Καταρίνα Μπάρλεϊ.

Ο αρχηγός ωστόσο του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) Φρίντριχ Μερτς τόνισε ότι ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς (SPD) «έχει καθήκον» να προτείνει και πάλι την κυρία φον ντερ Λάιεν ως μέλος και πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τηρώντας την αρχή των «κορυφαίων υποψηφίων». Στο ίδιο πνεύμα, ο επικεφαλής της Χριστιανοκοινωνικής Ένωσης (CSU) Μάρκους Ζέντερ έκανε λόγο για «πατριωτικό καθήκον» του Όλαφ Σολτς να υποστηρίξει μια Γερμανίδα για την ηγεσία της Επιτροπής.

Όρους για την στήριξη της κυρίας φον ντερ Λάιεν έθεσε και ο αρχηγός του Κόμματος των Φιλελευθέρων (FDP) Κρίστιαν Λίντνερ, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι κάτι τέτοιο θα ήταν εφικτό μόνον εφόσον η πολιτικός του CDU δεν συνεχίσει την πορεία των προηγούμενων ετών, αλλά υιοθετήσει το πρόγραμμα του κόμματός της, απορρίπτοντας την ανάληψη κοινού χρέους στην ΕΕ και την γενική απαγόρευση των κινητήρων εσωτερικής καύσης. Το FDP, συγκεντρώνοντας ποσοστό 5,2%, κέρδισε χθες πέντε έδρες στο Ευρωκοινοβούλιο.

Αναζητώντας συμμάχους

Η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν έχει ήδη ξεκινήσει να αναζητά συμμάχους καθώς για να εξασφαλίσει μια δεύτερη πενταετή θητεία, χρειάζεται την υποστήριξη της πλειοψηφίας των εθνικών ηγετών της ΕΕ και μια πλειοψηφία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Τα προσωρινά αποτελέσματα τη Δευτέρα έδωσαν στα κύρια κόμματα που υποστήριξαν τη φον ντερ Λάιεν την περασμένη φορά - το ΕΛΚ, τους σοσιαλιστές και τους φιλελεύθερους - συνολικά 402 έδρες στο κοινοβούλιο των 720 μελών. Αλλά αυτό θεωρείται ευρέως στις Βρυξέλλες ως πολύ περιορισμένη πλειοψηφία για να μιλήσει κανείς για μια άνετη νίκη της. Έτσι, η φον ντερ Λάιεν μπορεί επίσης να προσεγγίσει τους Πράσινους, οι οποίοι υπέστησαν μεγάλες απώλειες, και την εθνικιστή πρωθυπουργό της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι, με την οποία έχει συνεργαστεί στενά.

Αργά το βράδυ της Κυριακής, η φον ντερ Λάιεν είπε ότι θα ξεκινούσε προσπαθώντας να ξαναχτίσει το κοινοβουλευτικό θεμέλιο της τελευταίας της θητείας.

«Εργάζομαι για την οικοδόμηση μιας ευρείας πλειοψηφίας φιλοευρωπαϊκών δυνάμεων. Και αυτός είναι ο λόγος που, από αύριο, θα προσεγγίσουμε τις μεγάλες πολιτικές οικογένειες με τις οποίες έχουμε δημιουργήσει την πλατφόρμα», είπε στους δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες.

Με την δήλωσή της η Ούρσουλα άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να ξεκινήσει να προσεγγίζει και νέα κόμματα. Είπε ότι σκοπεύει να συνεργαστεί με εκείνους που είναι «φιλοευρωπαϊκοί, υπέρ της Ουκρανίας και υπέρ του κράτους δικαίου» - μια περιγραφή που θα μπορούσε για μερικούς να περιγράφει τα Αδέλφια της Ιταλίας της Μελόνι αλλά όχι κάποια άλλα ακροδεξιά κόμματα. Ωστόσο, οι σοσιαλιστές, οι φιλελεύθεροι και οι Πράσινοι έχουν ξεκαθαρίσει σε δηλώσεις τους ότι δεν επιθυμούν να συνεργαστούν με την ακροδεξιά, καθιστώντας τις προσπάθειες οικοδόμησης συνασπισμού της φον ντερ Λάιεν εξαιρετικά λεπτές.

Πάντως, η Μελόνι κράτησε χαμηλούς τόνους σήμερα με τη δήλωσή της ότι είναι πολύ νωρίς για να παρθούν αποφάσεις για μια δεύτερη θητεία της φον ντερ Λάιεν.

Μελόνι: Υπερβολικά νωρίς να ληφθούν αποφάσεις

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι υποστήριξε από την πλευρά της ότι είναι υπερβολικά νωρίς για να δοθεί μια απάντηση αναφορικά με το ενδεχόμενο μιας δεύτερης θητείας της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μιλώντας στο ραδιοσταθμό 102,5 RTL Radio για το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών.

Η ίδια πρόσθεσε πως τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας δείχνουν ότι, για να προχωρήσει, η Ευρώπη είναι ανάγκη να εφαρμόσει πιο ρεαλιστικές πολιτικές και ότι η Ιταλία θα έχει ένα θεμελιώδη ρόλο.

