Η Κάμαλα Χάρις έχει εξουδετερώσει το προβάδισμα που είχε ο Ντόναλντ Τραμπ σε θέματα οικονομίας μεταξύ των Ισπανόφωνων ψηφοφόρων, και το προβάδισμά της με 13 ποσοστιαίες μονάδες στην ομάδα αυτή αντανακλά το γεγονός ότι προτιμούν ευρέως την προσέγγισή της στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και την κλιματική αλλαγή, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Reuters/Ipsos.

Σε αυτά τα θέματα, οι Ισπανόφωνοι προτιμούν την προσέγγιση της Δημοκρατικής αντιπροέδρου Κάμαλα Χάρις από εκείνην του Ρεπουμπλικανού πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με μεγάλη διαφορά -- 18 μονάδες για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και 23 μονάδες για την κλιματική αλλαγή.

Ένα ποικιλόμορφο και ραγδαία αυξανόμενο τμήμα του εκλογικού σώματος των ΗΠΑ που είναι ταλαντευόμενοι ψηφοφόροι, οι Ισπανόφωνοι είναι ένας ελκυστικός στόχος και για τους δύο υποψηφίους σε μια αναμέτρηση που ανετράπη τον Ιούλιο όταν ο Δημοκρατικός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ολοκλήρωσε την εκστρατεία επανεκλογής του και παρέδωσε τη σκυτάλη στη Χάρις.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση του Reuters\Ipsos, που πραγματοποιήθηκε στο διάστημα 21-28 Αυγούστου, τα κορυφαία ζητήματα για τους εγγεγραμμένους Ισπανόφωνους ψηφοφόρους ενόψει των εκλογών της 5ης Νοεμβρίου συμπίπτουν εν πολλοίς με εκείνα που απασχολούν ευρύτερα τη χώρα, με την οικονομία, το μεταναστευτικό, την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και την κλιματική αλλαγή να είναι οι μεγαλύτερες προτεραιότητες της ομάδας αυτής.

Ενώ οι εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι τάσσονται συνολικά υπέρ της προσέγγισης του Τραμπ στην οικονομία έναντι της Χάρις, με ποσοστό 45% έναντι 36%, οι Ισπανόφωνοι εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι τους δίνουν ίσα ποσοστά, με τον καθένα από αυτούς να συγκεντρώνει την υποστήριξη του 39%. Αυτό δείχνει μια βελτίωση για τους Δημοκρατικούς, μετά τη δημοσκόπηση του Reuters\Ipsos τον Μάιο που έδειχνε τον Μπάιντεν να υπολείπεται του Τραμπ κατά 4 μονάδες στην οικονομία στα μάτια των Ισπανόφωνων ψηφοφόρων.

Οι Ισπανόφωνοι ψηφοφόροι προτιμούν επίσης τη Χάρις στην πολιτική για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, με 46% έναντι 29%, και στην κλιματική αλλαγή με 46% έναντι 23%, μεγαλύτερες διαφορές από εκείνες που καταγράφονται για τη Χάρις στο ευρύτερο εκλογικό σώμα, που επίσης την προτιμά σε αυτά τα δύο θέματα.

Ο Τραμπ έχει πλεονέκτημα στην πολιτική για το μεταναστευτικό, με τους Ισπανόφωνους ψηφοφόρους να τον προτιμούν από τη Χάρις με 42% έναντι 37%, με μικρότερη διαφορά σε σχέση με το 46%-36% στο ευρύτερο εκλογικό σώμα.

«Η ψήφος των Λατίνων είναι πιθανόν η πιο καθαρή ομάδα ταλαντευόμενων ψηφοφόρων στην Αμερική αυτή τη στιγμή και θα είναι για πολύ καιρό», δήλωσε ο Τσακ Ρότσα, ένας Δημοκρατικός σύμβουλος στρατηγικής που εργάστηκε στην εκστρατεία του Μπέρνι Σάντερς το 2016.

Ο Ρότσα είπε πως η Χάρις, που είναι μαύρη και νοτιοασιατικής καταγωγής και οι γονείς της μετανάστευσαν στις ΗΠΑ από την Τζαμάικα και την Ινδία, κερδίζει υποστήριξη από τους Ισπανόφωνους παρουσιάζοντας μια φιλόδοξη ιστορία ζωής που αντιπαρατίθεται με τη δύναμη του Τραμπ στην οικονομία, όπου έχει προβάδισμα 20 ποσοστιαίων μονάδων μεταξύ των λευκών ψηφοφόρων.

Πολλοί Ισπανόφωνοι ψηφοφόροι έχουν γονείς ή παππούδες που μετανάστευσαν στις Ηνωμένες Πολιτείες, και τα χαμηλότερα του μέσου εισοδήματά τους τούς κατέστησαν πιο ευάλωτους στην εκτίναξη του πληθωρισμού στις ΗΠΑ το 2021 και 2022.

Ο Τραμπ προηγείται στην οικονομία μεταξύ των ανδρών και των ψηφοφόρων ηλικίας 35 ετών και άνω, ενώ Τραμπ και Χάρις είναι πολύ κοντά στις προτιμήσεις των γυναικών και των νεώτερων Αμερικανών, σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση των Reuters\Ipsos. Η Χάρις έχει ισχυρό προβάδισμα στην οικονομία μεταξύ των μαύρων ψηφοφόρων.

Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε σε εθνικό επίπεδο και έλαβε απαντήσεις από 4.253 ενήλικες Αμερικανούς, περιλαμβανομένων 3.562 εγγεγραμμένων ψηφοφόρων και 412 Ισπανόφωνων εγγεγραμμένων ψηφοφόρων. Το περιθώριο λάθους είναι περίπου 2 ποσοστιαίες μονάδες για τους ψηφοφόρους συνολικά και περίπου 4 μονάδες για τους Ισπανόφωνους.

Οι Ισπανόφωνοι αποτελούσαν περίπου το 14% των πολιτών των ΗΠΑ σε ηλικία ψήφου το 2022, από 9% σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Γραφείου Απογραφής για την περίοδο 2005-2009. Ο Μπάιντεν κέρδισε την ψήφο των Ισπανόφωνων με 21 μονάδες διαφορά το 2020, σύμφωνα με την ανάλυση των exit poll από την Pew Research, έτσι το προβάδισμα 13 μονάδων της Χάρις μεταξύ των εγγεγραμμένων Ισπανόφωνων ψηφοφόρων, εφόσον διατηρηθεί μέχρι την ημέρα των εκλογών, θα σημαίνει μια βελτίωση για τον Τραμπ.

Σύμβουλοι στρατηγικής των Ρεπουμπλικάνων λένε πως ακόμη και με τα κέρδη της Χάρις στην οικονομία σε σχέση με τον Μπάιντεν, ο Τραμπ εξακολουθεί να τα πηγαίνει καλά με τους Ισπανόφωνους.

«Οι Ισπανόφωνοι τάσσονται παραδοσιακά υπέρ του Δημοκρατικού Κόμματος, άρα για τον Τραμπ το να ισοφαρίσει με τη Χάρις στην οικονομία πρέπει να θεωρηθεί ως νίκη», δήλωσε ο Ρεπουμπλικάνος σύμβουλος στρατηγικής Τζιανκάρλο Σόπο, που ηγήθηκε της επικοινωνιακής εκστρατείας του Τραμπ το 2020 για την προσέγγιση των Ισπανόφωνων ψηφοφόρων.

Ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ μειώθηκε στη διάρκεια του περασμένου έτους και τον Ιούνιο οι τιμές καταναλωτή έπεσαν για πρώτη φορά έπειτα τέσσερα χρόνια λόγω της χαμηλότερης τιμής της βενζίνης και των χαμηλότερων ενοικίων.

Οι συμπάθειες των ψηφοφόρων μπορεί να ταλαντεύονται μέχρι τις εκλογές και μένει να ειδωθεί ποια, αν υπάρξουν, μπλοκ ψηφοφόρων θα εμφανιστούν στις κάλπες. Ειδικοί λένε πως η πρόβλεψη της ψήφου των Ισπανόφωνων είναι ιδιαίτερα δύσκολη το 2024 επειδή οι Ισπανόφωνοι ψηφοφόροι τείνουν να είναι νεώτεροι από το υπόλοιπο εκλογικό σώμα επομένως ένα μεγάλο τμήμα τους είναι ψηφοφόροι που ψηφίζουν για πρώτη φορά.

Πηγή: skai.gr

