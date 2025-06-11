Γαλλία: Σοκ από τη δολοφονία επιστάτριας από μαθητή

Σοκ έχει προκαλέσει στη γαλλική κοινωνία η πρόσφατη δολοφονική επίθεση ανήλικου μαθητή με μαχαίρι εναντίον σχολικής επιτηρήτριας, γεγονός που καταδεικνύει το αυξανόμενο πρόβλημα της βίας στα σχολεία της χώρας. Οι αρχές και η κυβέρνηση βρίσκονται αντιμέτωπες με έντονες αμφισβητήσεις για την αποτελεσματικότητα των προτάσεων και των μέτρων που θέτουν στο τραπέζι.

Η τραγωδία σημειώθηκε στην κωμόπολη Νοζάν, κοντά στη Ντιζόν, όταν ένας 14χρονος μαθητής έβαλε ένα μαχαίρι στην τσάντα του, πηγαίνοντας στο σχολείο. Παρά τους ελέγχους που πραγματοποιούσαν οι χωροφύλακες βάσει κυβερνητικής απόφασης για τακτικούς ελέγχους, ο νεαρός αφόπλισε την επιτηρήτρια Μελανί, μητέρα ενός 4χρονου παιδιού, με θανατηφόρα μαχαιριά. Για ακόμη μια φορά, τίθενται κρίσιμα ερωτήματα γύρω από τα κίνητρα και τα αίτια που οδηγούν σε παρόμοιες ενέργειες εφήβους.

Αντιδράσεις και Μέτρα: Κοινωνικός & Πολιτικός Προβληματισμός

Η δολοφονία έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις και πληθώρα δηλώσεων στα γαλλικά ΜΜΕ. Η είδηση της δολοφονίας και οι εικόνες με τα κάγκελα του σχολείου να γεμίζουν με λουλούδια στη μνήμη της Μελανί κινητοποίησαν την κοινή γνώμη. *«Πώς είναι δυνατό ένας έφηβος να ξεκινά για το σχολείο έχοντας μαχαίρι στην τσάντα του;»*, είναι η ερώτηση που κυριαρχεί στη δημόσια συζήτηση.

Ο Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν επέρριψε ευθύνες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προτείνοντας την απαγόρευσή τους για ανηλίκους κάτω των 15 ετών, καθώς και την απαγόρευση της πώλησης μαχαιριών μέσω διαδικτύου σε αυτήν την ηλικιακή ομάδα.

Την ίδια στιγμή, ο πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού ανέφερε πως εξετάζεται η εγκατάσταση *«πυλών ανίχνευσης μετάλλων»*, όπως στα αεροδρόμια, στα σχολικά συγκροτήματα. Ο υπουργός Εσωτερικών Μπρουνό Ρεταγιό, όμως, αντέδρασε χαρακτηρίζοντας το μέτρο *«άκυρο»*, επισημαίνοντας ότι *«υπάρχουν και τα μαχαίρια από άλλα υλικά»*.

Και οι πολίτες με τη σειρά τους απορρίπτουν τέτοιου είδους μέτρα, τονίζοντας πως ο νεαρός δράστης προχώρησε στην πράξη του ενώ παρίσταντο οι χωροφύλακες σε σχολικό έλεγχο. Ζητούν ριζικές λύσεις που να εστιάζουν στην ψυχική υγεία, την ανατροφή και την εκπαίδευση των παιδιών, όχι μόνο στον σχολικό χώρο, αλλά και στην οικογένεια και την κοινωνία γενικότερα, με έντονες παρεμβάσεις σε ΜΜΕ πανεθνικά.

Πηγή: Deutsche Welle

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.