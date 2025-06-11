Ο βρετανικός φορέας για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας (United Kingdom Maritime Trade Operations) ανέφερε σήμερα, Τετάρτη, ότι είναι ενήμερος για αυξημένες εντάσεις στη Μέση Ανατολή, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κλιμάκωση της στρατιωτικής δραστηριότητας με άμεσο αντίκτυπο στους ναυτικούς.

Ο ίδιος φορέας μάλιστα συμβούλευσε τα πλοία να είναι προσεκτικά όταν διέρχονται από τον Κόλπο, τον Κόλπο του Ομάν και τα Στενά του Ορμούζ.

Πηγή: skai.gr

