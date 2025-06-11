Λογαριασμός
UKMTO: Προειδοποιεί για εντάσεις στη Μέση Ανατολή και πιθανές επιπτώσεις στους ναυτικούς - Δείτε χάρτη

Ο βρετανικός φορέας για την ασφάλεια ναυσιπλοΐας συμβούλευσε τα πλοία να είναι προσεκτικά όταν διέρχονται από τον Κόλπο, τον Κόλπο του Ομάν και τα Στενά του Ορμούζ

Μέση Ανατολή

Ο βρετανικός φορέας για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας (United Kingdom Maritime Trade Operations) ανέφερε σήμερα, Τετάρτη, ότι είναι ενήμερος για αυξημένες εντάσεις στη Μέση Ανατολή, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κλιμάκωση της στρατιωτικής δραστηριότητας με άμεσο αντίκτυπο στους ναυτικούς.

Ο ίδιος φορέας μάλιστα συμβούλευσε τα πλοία να είναι προσεκτικά όταν διέρχονται από τον Κόλπο, τον Κόλπο του Ομάν και τα Στενά του Ορμούζ.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Μέση Ανατολή Πλοία ναυτικοί
