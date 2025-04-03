Γαλλία: Σε κάθειρξη 25 ετών καταδικάστηκε η βρεφονηπιοκόμος που σκότωσε κοριτσάκι δίνοντάς του να πιει αποφρακτικό υγρό

Σε κάθειρξη 25 ετών καταδικάστηκε μια πρώην εργαζόμενη σε βρεφονηπιακό σταθμό της Λιόν επειδή προκάλεσε τον θάνατο ενός βρέφους 11 μηνών, της μικρής Λίζα, στην οποία έδωσε να πιει αποφρακτικό υγρό.

Η Μίριαμ Ζαουέν, 30 ετών, κρίθηκε ένοχη από το Κακουργιοδικείο της Ρον για «βασανιστήρια ή βάρβαρες πράξεις που οδήγησαν στον θάνατο το θύμα, χωρίς την πρόθεση να τον προκαλέσουν». Οι ένορκοι δεν δέχτηκαν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, την οποία είχε ζητήσει ο εισαγγελέας Μπατίστ Γκοντρό, προτρέποντάς τους να επιβάλουν ποινή κάθειρξης 30 ετών επειδή η κατηγορουμένη «εν πλήρει συνειδήσει (…) αφαίρεσε τη ζωή ενός ανυπεράσπιστου παιδιού».

Η Ζαουέν παραδέχτηκε ότι έδωσε το διαβρωτικό υγρό στο κοριτσάκι, αλλά αρνείται ότι ήθελε να το σκοτώσει. Αυτή ήταν η υπερασπιστική γραμμή της καθ’ όλη τη διάρκεια της δίκης, κατά την οποία, αφού αρχικά έδωσε διάφορες εκδοχές, περιέγραψε εντέλει ότι κράτησε το κεφάλι του μωρού και του έχυσε στο στόμα το αποφρακτικό γιατί «δεν άντεχε πλέον το κλάμα του».

Ο Γκοντρό υπενθύμισε ότι η Ζαουέν είχε μείνει μόνη με το παιδί μόλις για οκτώ λεπτά και διερωτήθηκε αν αυτός είναι πολύς χρόνος για να καταστεί το κλάμα του «ανυπόφορο» για μια διπλωματούχο βρεφονηπιοκόμο. Τόνισε επίσης ότι δεν έχει απαντηθεί ακόμη το «γιατί» προέβη η 30χρονη σε αυτήν την πράξη.

Η συνήγορος της Ζαουέν, Ζουλιά Κοπάρ, είπε στο δικαστήριο ότι εκείνη την ημέρα η γυναίκα «είχε φτάσει στο όριο της αντοχής της», τονίζοντας ότι αυτό δεν δικαιολογεί την πράξη της.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

