«Έβαλαν πλάτη» οι ποδοσφαιριστές της Γερμανίας, μετά την… απότομη αύξηση των εισιτηρίων του Μουντιάλ μεταξύ Νέας Υόρκης και Νιου Τζέρσεϊ, που προκάλεσε την αγανάκτηση των οπαδών της «νατσιονάλμανσαφτ».

Δικαιολογημένη, μάλιστα, αν αναλογιστεί ότι από τα 12,90 δολάρια (σ.σ. 11,10 ευρώ), η τιμή για ένα εισιτήριο του τραίνου μετ' επιστροφής «εκτοξεύθηκε» στα 98 δολάρια (σ.σ. 85 ευρώ)!

Κάπως έτσι, λοιπόν, οι διεθνείς αποφάσισαν να πληρώσουν οι ίδιοι τα έξοδα μεταφοράς 600 οπαδών της εθνικής ομάδας στο στάδιο «MetLife» με λεωφορείο.

Εκεί όπου η Γερμανία θα δώσει τον τελευταίο αγώνα στο πλαίσιο του 5ου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου, στις 25 Ιουνίου, με αντίπαλο τον Ισημερινό.

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