Στη Θεσσαλονίκη ο Καλάθης, ανακοινώνεται από τον ΠΑΟΚ

Θέμα χρόνου είναι η ολοκλήρωση της μεγάλης μεταγραφής του Νικ Καλάθη από τον ΠΑΟΚ. Ο ομογενής γκαρντ, που το Σάββατο ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του με την Παρτίζαν, έφτασε τη Δευτέρα στη Θεσσαλονίκη και αναμένεται σύντομα η ανακοίνωση της συμφωνίας των δύο πλευρών.

Ο πρώην διεθνής άσος θα βάλει την υπογραφή του σε διετές συμβόλαιο και θα επιστρέψει στο ελληνικό πρωτάθλημα για πρώτη φορά μετά από έξι χρόνια, όταν ολοκληρώθηκε η δεύτερη θητεία του στον Παναθηναϊκό (2009-2012, 2015-2020).

Η πορεία του Καλάθη στο ευρωπαϊκό μπάσκετ είναι σπουδαία, αφού πρόκειται για τον πρώτο σε κλεψίματα παίκτη στην ιστορία της EuroLeague και ενός εκ των κορυφαίων στην ασίστ στη διοργάνωση, έχοντας πραγματοποιήσει δυο θητείες στον Παναθηναϊκό (2009-12, 2015-20), ενώ μεταξύ άλλων αγωνίστηκε σε Λοκομοτίβ Κουμπάν, Μπαρτσελόνα, Φενέρ, Μονακό και Παρτίζαν.

Με την ομάδα του Βελιγραδίου, έπαιξε σε 31 ματς της Ευρωλίγκας και είχε 4,3 πόντους, 2,5 ριμπάουντ και 4,2 ασίστ σε 19:14 κατά μέσο όρο.

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