Ο κυκλώνας Μελίσα έπληξε τη βόρεια Καραϊβική, ενισχύεται σε ταχύτητα διασχίζοντας τον ανοικτό ωκεανό και κατευθύνεται προς τις Βερμούδες, αφήνοντας πίσω του την καταστροφή στην Τζαμάικα, την Κούβα και την Αϊτή.

Οι Βερμούδες ετοιμάζονται για την άφιξή του, που αναμένεται έως το βράδυ

.Έως τις 11.00 ώρα Ελλάδας, η Μελίσα είχε ανέμους ταχύτητας σχεδόν 165 χλμ/ώρα, σύμφωνα με το Αμερικανικό Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων και Τυφώνων (NHC), έχοντας υποβαθμιστεί από το υψηλό επίπεδό της σε καταιγίδα Κατηγορίας 2.

Αναμενόταν να συνεχίσει να επιταχύνεται με κατεύθυνση βορειοανατολικά και να «περάσει στα βορειοδυτικά των Βερμούδων» αργότερα σήμερα, πριν πιθανόν αποδυναμωθεί αύριο, δήλωσε η υπηρεσία αυτή που εδρεύει στη Φλόριντα.

Το αμερικανικό δίκτυο μετεωρολογικών προβλέψεων AccuWeather δήλωσε ότι ο Μελίσα είναι ο τρίτος ισχυρότερος κυκλώνας που έχει καταγραφεί στην Καραϊβική καθώς και αυτός με τη χαμηλότερη ταχύτητα, κάτι που τον κατέστησε ιδιαίτερα καταστροφικό.

Χάος και καταστροφή στην Καραϊβική

Οι αρχές σε όλη την περιοχή, που προσπαθούν να καταγράψουν την καταστροφή, επιβεβαίωσαν 25 θανάτους στην Αϊτή -10 εκ των οποίων παιδιά, κυρίως λόγω των πλημμυρών - και τέσσερις στην Τζαμάικα.



Ο κυκλώνας Μελίσα έπληξε την Τζαμάικα την Τρίτη ως ο ισχυρότερος που έχει πλήξει ποτέ απευθείας τις ακτές της, με πολύ ισχυρούς ανέμους, πολύ πάνω από την ελάχιστη ισχύ που συνιστά την Κατηγορία 5, την υψηλότερη βαθμίδα κατάταξης κυκλώνων και τυφώνων.



Στις Μπαχάμες, η κυβέρνηση απομάκρυνε σχεδόν 1.500 ανθρώπους καθώς η καταιγίδα πλησίαζε, κάνοντας λόγο για μια από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις εκκένωσης.

Τουλάχιστον 12 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται στην Αϊτή - πάνω από 1.000 σπίτια έχουν πλημμυρίσει σε όλη τη χώρα και σχεδόν 12.000 άνθρωποι πήγαν σε καταφύγια.

Στην Κούβα, τουλάχιστον 241 κοινότητες παρέμεναν χθες αποκομμένες και χωρίς τηλεπικοινωνίες, ύστερα από το πέρασμα της καταιγίδας από την επαρχία Σαντιάγο σύμφωνα με αναφορές σε μέσα ενημέρωσης, επηρεάζοντας έως και 140.000 κατοίκους.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

