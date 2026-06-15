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Τραγωδία στην Κάλυμνο: Σκοτώθηκε 56χρονος από δυναμίτη που εξερράγη πάνω του

Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα του Σαββάτου κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα της αστυνομίας

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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η αστυνομική έρευνα για τον θάνατο 56χρονου στην Κάλυμνο, ο οποίος έχασε τη ζωή του το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου (13 Ιουνίου), από ισχυρή έκρηξη δυναμίτιδας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε η αστυνομία, ο 56χρονος έφερε μαζί του τη δυναμίτιδα και κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξερράγη τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του δυστυχήματος ερευνώνται από το Αστυνομικό Τμήμα Καλυμνίων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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TAGS: Κάλυμνος
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