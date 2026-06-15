Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η αστυνομική έρευνα για τον θάνατο 56χρονου στην Κάλυμνο, ο οποίος έχασε τη ζωή του το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου (13 Ιουνίου), από ισχυρή έκρηξη δυναμίτιδας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε η αστυνομία, ο 56χρονος έφερε μαζί του τη δυναμίτιδα και κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξερράγη τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του δυστυχήματος ερευνώνται από το Αστυνομικό Τμήμα Καλυμνίων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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