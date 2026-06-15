Η ώρα των οριστικών αποφάσεων φαίνεται πως έφτασε στον ΠΑΟΚ, καθώς όλα δείχνουν ότι ο Ραζβάν Λουτσέσκου ολοκληρώνει τον δεύτερο και πιο επιτυχημένο κύκλο της παρουσίας του στην Τούμπα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ που μετέφερε ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6, ο Δικέφαλος του Βορρά και ο Ρουμάνος τεχνικός βρίσκονται πλέον πολύ κοντά στην οριστικοποίηση ενός συναινετικού διαζυγίου, βάζοντας τίτλους τέλους σε μία συνεργασία που σημάδεψε την ιστορία του συλλόγου.

Το τελευταίο 48ωρο υπήρξαν συνεχείς επαφές και συζητήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές, ενώ πραγματοποιήθηκε και επικοινωνία του Λουτσέσκου με τον Ιβάν Σαββίδη, προκειμένου να βρεθεί η φόρμουλα που θα οδηγήσει σε έναν κοινά αποδεκτό χωρισμό.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι απομένουν ορισμένες διαδικαστικές λεπτομέρειες για να κλείσει οριστικά το θέμα, με τις εξελίξεις να αναμένονται εντός της ημέρας. Όλα συγκλίνουν στο ότι ο ΠΑΟΚ και ο 56χρονος τεχνικός θα ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους, έπειτα από μία επταετία γεμάτη επιτυχίες, τίτλους και ιστορικές στιγμές.

Ο Λουτσέσκου αφήνει πίσω του μια σπουδαία παρακαταθήκη, έχοντας συνδέσει το όνομά του με δύο πρωταθλήματα (2019, 2023) και δύο Κύπελλα Ελλάδας (2018, 2019), οδηγώντας τον ΠΑΟΚ σε μία από τις πιο λαμπρές περιόδους της ιστορίας του.

Την ίδια στιγμή, στον Δικέφαλο κινούν ήδη τις διαδικασίες για την επόμενη ημέρα. Οι άνθρωποι της ομάδας έχουν προχωρήσει τον σχεδιασμό τους και σύντομα αναμένονται εξελίξεις και στο θέμα του διαδόχου του Ρουμάνου τεχνικού, καθώς στόχος είναι να μην υπάρξει περαιτέρω καθυστέρηση ενόψει της έναρξης της προετοιμασίας.

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