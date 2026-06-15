Στόχος ληστείας έγινε ένας 53χρονος οδηγός ταξί τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας στην περιοχή του Αιγάλεω.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 03:00 τα ξημερώματα.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο οδηγός ταξί παρέλαβε δύο άτομα από την περιοχή του Παγκρατίου, με προορισμό την οδό Νέστου στο Αιγάλεω.

Μόλις το όχημα έφτασε στο σημείο προορισμού γύρω στις 03.20, το ένα άτομο αιφνιδίασε τον 53χρονο, προτάσσοντας ένα μαχαίρι με τον οποίο τον απείλησε. Ο δράστης απαίτησε και απέσπασε χρήματα, καθώς και το κινητό τηλέφωνο του οδηγού.

Αμέσως μετά την πράξη τους, τα δύο άτομα διέφυγαν τρέχοντας προς άγνωστη κατεύθυνση και αναζητούνται.

Σε εξέλιξη βρίσκεται ανθρωποκυνηγητό από την Ελληνική Αστυνομία για τον εντοπισμό τους.

Πηγή: skai.gr

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