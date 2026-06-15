ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 16,5% στον δείκτη παραγωγής στις κατασκευές το α' τρίμηνο

Αύξηση 16,5% σημείωσε ο δείκτης παραγωγής στις κατασκευές το α' τρίμηνο εφέτος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του α' τριμήνου του 2025, έναντι μείωσης 3,8% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2025 με το 2024, όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο δείκτης παρουσίασε μείωση 44,6% το α' τρίμηνο του 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δ' τριμήνου του 2025, έναντι μείωσης 51% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του α' τριμήνου του 2025 με το δ' τρίμηνο του 2024.

Ο εποχικά διορθωμένος δείκτης παρουσίασε αύξηση 2,8% το α' τρίμηνο του 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δ' τριμήνου του 2025.

Πηγή: skai.gr

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