ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 6,4% στον δείκτη μισθολογικού κόστους το α' τρίμηνο

Αύξηση 6,4% σημείωσε ο δείκτης μισθολογικού κόστους στο σύνολο της οικονομίας, εξαιρουμένου του πρωτογενή τομέα και των δραστηριοτήτων των νοικοκυριών, χωρίς καμία διόρθωση (εποχική ή διόρθωση ως προς τον αριθμό των εργάσιμων ημερών), το α' τρίμηνο εφέτος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του α' τριμήνου του 2025, έναντι αύξησης 5,9% κατά την αντίστοιχη σύγκριση του α' τριμήνου του 2025 προς το α' τρίμηνο του 2024, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Επίσης, ο δείκτης με εποχική διόρθωση αλλά χωρίς διόρθωση ως προς τον αριθμό των εργάσιμων ημερών σημείωσε αύξηση 6,7% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του α' τριμήνου του 2025, έναντι αύξησης 6,4% κατά την αντίστοιχη σύγκριση του α' τριμήνου του 2025 προς το α' τρίμηνο του 2024.

Ο δείκτης με διόρθωση ως προς τον αριθμό των εργάσιμων ημερών αλλά χωρίς εποχική διόρθωση σημείωσε αύξηση 6,4% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του α' τριμήνου του 2025, έναντι αύξησης 5,7% κατά την αντίστοιχη σύγκριση του α' τριμήνου του 2025 προς το α' τρίμηνο του 2024.

Πηγή: skai.gr

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