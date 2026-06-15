Σάλος στο Μεξικό: Φίλαθλος έκανε ρατσιστική χειρονομία σε Νοτιοκορεάτισσα influencer

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε στο διαδίκτυο βίντεο από αγώνα του Μουντιάλ, στο οποίο Μεξικανός φίλαθλος καταγράφεται να κάνει ρατσιστική χειρονομία προς μια Νοτιοκορεάτισσα δημιουργό περιεχομένου.

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης μεταξύ της Νότιας Κορέας και της Τσεχίας στην πόλη Γουαδαλαχάρα του Μεξικού. Η Νοτιοκορεάτισσα influencer Γιουν Σου-Τζιν, γνωστή στο διαδίκτυο ως «Ino Cat», δημοσίευσε βίντεο από το γήπεδο, στο οποίο φαίνεται ο Ουλίσες Φερνάντο Μπερνάλ Μιραμόντες, που καθόταν πίσω της, να τραβά τις άκρες των ματιών του μιμούμενος στερεοτυπικά χαρακτηριστικά των Ασιατών, πριν ξεσπάσει σε γέλια.

Η χειρονομία θεωρείται ευρέως προσβλητική και ρατσιστική απέναντι στους λαούς της Ανατολικής Ασίας και το επίμαχο βίντεο προκάλεσε κύμα καταδίκης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ανάρτηση συγκέντρωσε δεκάδες χιλιάδες σχόλια, ενώ αναδημοσιεύτηκε περισσότερες από 120.000 φορές.

Πολλοί χρήστες εξέφρασαν την αγανάκτησή τους για τη συμπεριφορά του άνδρα, ενώ αρκετοί Μεξικανοί έσπευσαν να απολογηθούν δημόσια στη Νοτιοκορεάτισσα influencer, τονίζοντας ότι η συγκεκριμένη συμπεριφορά δεν αντιπροσωπεύει τη χώρα τους.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, μετά τον σάλο που προκλήθηκε, ο Μπερνάλ απομακρύνθηκε από τη θέση του προέδρου του Κολλεγίου Μηχανικών Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας της πολιτείας Χαλίσκο.

Σε δημόσια δήλωση που εξέδωσε την Κυριακή, ο ίδιος ζήτησε συγγνώμη για το περιστατικό, αναγνωρίζοντας ότι το βίντεο διαδόθηκε ευρέως και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.

«Λυπάμαι ειλικρινά για όσα προκάλεσε αυτή η κατάσταση. Αφιέρωσα χρόνο για να σκεφτώ όσα συνέβησαν και κατανοώ την ευθύνη που έχω αυτή τη στιγμή», ανέφερε, προσθέτοντας ότι δεν επιθυμεί να δικαιολογηθεί ή να αμφισβητήσει τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι σε όλη την προσωπική και επαγγελματική του ζωή προσπαθεί να αντιμετωπίζει τους άλλους με σεβασμό και δεσμεύτηκε ότι οι πράξεις του στο μέλλον θα αντανακλούν τις αξίες αυτές.

Η Γιουν Σου-Τζιν, η οποία διαθέτει περισσότερους από 6,6 εκατομμύρια συνδρομητές στο YouTube και πάνω από 2 εκατομμύρια ακολούθους στο TikTok, συνόδευσε το βίντεο με το σχόλιο: «Ταξίδεψες στην άλλη άκρη του κόσμου για το Παγκόσμιο Κύπελλο και βίωσες ρατσισμό».

«Μετά από 16 ολόκληρες ώρες πτήσης, έφτασα για πρώτη φορά στο Μεξικό. Η ζέστη και η ατμόσφαιρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου που βιώνω για πρώτη φορά είναι πραγματικά κάτι που δεν θα ξεχάσω ποτέ...Στον κόσμο υπάρχουν και περίεργοι άνθρωποι, αλλά οι καλοί είναι πολύ περισσότεροι, και το ένιωσα ξανά στο Παγκόσμιο Κύπελλο» έγραψε σε ανάρτησή της στο X.

붉은 악마 응원단 출동!🇰🇷❤️



무려 16시간을 비행해 도착한 나의 첫 멕시코🇲🇽✈️

처음 경험하는 월드컵의 열기와 분위기는 정말 잊지 못할 것 같아요𓏧



세상에는 이상한 사람도 있지만, 좋은 사람들이 훨씬 더 많다는 걸 다시 느낀 월드컵♥️🌎⚽️#worldcup #fifaworldcup #mexico pic.twitter.com/g7MPglmaZm — 이노냥 ino Cat (@inocat_cos) June 14, 2026

Πηγή: skai.gr

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