Τρεις χιλιάδες παραθεριστές απομακρύνθηκαν τη νύκτα από κάμπινγκ του Κανέ-αν-Ρουσιγιόν στην περιφέρεια των Ανατολικών Πυρηναίων στη νότια Γαλλία εξαιτίας πυρκαγιάς.

Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής.

Η πυρκαγιά ενισχυμένη από τους ανέμους που έπνεαν με ταχύτητα 80χλμ/ώρα εκδηλώθηκε στις 02.00 τοπική ώρα.

🔥 Cette nuit, un gros incendie s'est déclenché à Canet-en-Roussillon (66) ! Un camping et ses 3000 occupants ont été évacués. (© Frédérique Hauchard) pic.twitter.com/HJGvW572D3 — Météo Express (@MeteoExpress) August 19, 2024

Οι παραθεριστές μεταφέρθηκαν σε δημοτικό κτίριο.

Άλλη μία πυρκαγιά, η σοβαρότερη της περιόδου στην περιοχή, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα στο Φροντινιάν στην περιφέρεια του Ερό κοντά στο Μονπελιέ και τέθηκε υπό έλεγχο από 600μελή πυροσβεστική δύναμη κατά την διάρκεια της νύκτας που παραμένει σε επιφυλακή.

Η πυρκαγιά του Φροντινιάν είναι η μεγαλύτερη του φετινού καλοκαιριού στην Γαλλία, μετά την πυρκαγιά του Ιουνίου στο Βιντομπάν, στην περιφέρεια του Βαρ.

