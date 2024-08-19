Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τρόμος σε κάμπινγκ στη νότια Γαλλία λόγω πυρκαγιάς που ξέσπασε τη νύχτα - Απομακρύνθηκαν 3.000 παραθεριστές 

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 2:00 τα ξημερώματα και οι κατασκηνωτές μεταφέρθηκαν σε δημοτικά κτήρια 

φωτιά

Τρεις χιλιάδες παραθεριστές απομακρύνθηκαν τη νύκτα από κάμπινγκ του Κανέ-αν-Ρουσιγιόν στην περιφέρεια των Ανατολικών Πυρηναίων στη νότια Γαλλία εξαιτίας πυρκαγιάς.

Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής.

Η πυρκαγιά ενισχυμένη από τους ανέμους που έπνεαν με ταχύτητα 80χλμ/ώρα εκδηλώθηκε στις 02.00 τοπική ώρα.

Οι παραθεριστές μεταφέρθηκαν σε δημοτικό κτίριο.

Άλλη μία πυρκαγιά, η σοβαρότερη της περιόδου στην περιοχή, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα στο Φροντινιάν στην περιφέρεια του Ερό κοντά στο Μονπελιέ και τέθηκε υπό έλεγχο από 600μελή πυροσβεστική δύναμη κατά την διάρκεια της νύκτας που παραμένει σε επιφυλακή.

Η πυρκαγιά του Φροντινιάν είναι η μεγαλύτερη του φετινού καλοκαιριού στην Γαλλία, μετά την πυρκαγιά του Ιουνίου στο Βιντομπάν, στην περιφέρεια του Βαρ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φωτιά Γαλλία κατασκήνωση
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
4 0 Bookmark