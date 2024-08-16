Λογαριασμός
Γαλλία: Αεροσκάφος πέφτει στη θάλασσα - Εντοπίστηκε νεκρός ο πιλότος - Δείτε βίντεο

Ο πιλότος δεν εκτινάχθηκε από το αεροσκάφος, αφού δεν διέθετε εκτινασσόμενο κάθισμα - Η τύχη του είναι προς το παρόν άγνωστη

UPDATE: 21:14
αεροπλάνο

Η πτώση ενός ιδιωτικού συλλεκτικού αεροσκάφους, ενός Fouga Magister, καταγράφηκε σε βίντεο, κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης στη Γαλλία. Μετά από έρευνες, ο πιλότος εντοπίστηκε νεκρός.

Η σορός του πιλότου ανασύρθηκε από τη θάλασσα, ανακοίνωσε η περιφέρεια του Βαρ. Διεξάγεται έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος.

Το αεροπλάνο, που χρησιμοποιήθηκε από την αεροπορία από το 1964 έως το 1980, συνετρίβη στη θάλασσα ανοιχτά της ακτής Lavandou στο Var, κατά την εκτύλιξη αεροπορικής παρέλασης, του λεγόμενου Patrouille de France (Γαλλική αεροπορική επίδειξη).

Ο πιλότος δεν εκτινάχθηκε από το αεροσκάφος, αφού δεν διέθετε εκτινασσόμενο κάθισμα. Η τύχη του είναι προς το παρόν άγνωστη. 

Η αεροπορική επίδειξη ακυρώθηκε

Το ατύχημα συνέβη λίγο πριν το Patrouille de France, που αποτελεί μέρος της Αεροπορικής και Διαστημικής Δύναμης, και παραχωρεί στο κοινό ένα υπερθέαμα με αφορμή τη 80η επέτειο από την Απόβαση στην Προβηγκία. Η αεροπορική επίδειξη ξεκίνησε στις 4:30μ.μ. Το αεροπλάνο που συνετρίβη ήταν το δεύτερο που πέρασε. 

Πηγή: skai.gr

TAGS: αεροπλάνο Γαλλία ατύχημα
