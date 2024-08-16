Η πτώση ενός ιδιωτικού συλλεκτικού αεροσκάφους, ενός Fouga Magister, καταγράφηκε σε βίντεο, κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης στη Γαλλία. Μετά από έρευνες, ο πιλότος εντοπίστηκε νεκρός.

Η σορός του πιλότου ανασύρθηκε από τη θάλασσα, ανακοίνωσε η περιφέρεια του Βαρ. Διεξάγεται έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος.

Το αεροπλάνο, που χρησιμοποιήθηκε από την αεροπορία από το 1964 έως το 1980, συνετρίβη στη θάλασσα ανοιχτά της ακτής Lavandou στο Var, κατά την εκτύλιξη αεροπορικής παρέλασης, του λεγόμενου Patrouille de France (Γαλλική αεροπορική επίδειξη).

Ο πιλότος δεν εκτινάχθηκε από το αεροσκάφος, αφού δεν διέθετε εκτινασσόμενο κάθισμα. Η τύχη του είναι προς το παρόν άγνωστη.

Accident d’un avion de la patrouille de France au Lavandou à l’instant. En espérant que le pilote soit indemne. pic.twitter.com/LwXCjQZ38l — Maxime Govare (@MGovare) August 16, 2024

Η αεροπορική επίδειξη ακυρώθηκε

Το ατύχημα συνέβη λίγο πριν το Patrouille de France, που αποτελεί μέρος της Αεροπορικής και Διαστημικής Δύναμης, και παραχωρεί στο κοινό ένα υπερθέαμα με αφορμή τη 80η επέτειο από την Απόβαση στην Προβηγκία. Η αεροπορική επίδειξη ξεκίνησε στις 4:30μ.μ. Το αεροπλάνο που συνετρίβη ήταν το δεύτερο που πέρασε.

🇫🇷 ALERTE - Un avion vient de s’écraser en mer lors d’un show aérien de la Patrouille de France dans le Var. Les pompiers se rendent sur place. (témoins) pic.twitter.com/Wqcs9IXYFm — AlertesInfos (@AlertesInfos) August 16, 2024

Πηγή: skai.gr

