Ο Γάλλος δημοσιογράφος και συγγραφέας Ολιβιέ Τοντ, γνωστός κυρίως από την πολυβραβευμένη βιογραφία του Αλμπέρ Καμύ, πέθανε σε ηλικία 95 ετών, ανακοίνωσε ο γιος του.

Σύμφωνα με τον ιστορικό Εμανουέλ Τοντ, ο πατέρας του απεβίωσε τη νύχτα της Παρασκευής προς το Σάββατο.

Γεννημένος το 1929 στο Νεϊγί-σιρ-Σεν, κοντά στο Παρίσι, ο Ολιβιέ Τοντ συνεργάστηκε τις δεκαετίες του ’60 και του ’70 με το BBC και το Le Nouvel Observateur, καλύπτοντας τον πόλεμο του Βιετνάμ. Το 1977 εντάχθηκε στο δυναμικό της εφημερίδας L’Express και έγινε αναπληρωτής διευθυντής της.

Είχε γράψει πολλές βιογραφίες, όπως του Βέλγου τραγουδοποιού Ζακ Μπρελ (1984), το Αλμπέρ Καμύ (1996) που τιμήθηκε με το λογοτεχνικό βραβείο France Télévision και Prix du Mémorial, καθώς επίσης και του Αντρέ Μαλρό (2001).

