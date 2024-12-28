Ζελένσκι: Η ουκρανική μυστική υπηρεσία θα δώσει πληροφορίες για τη συντριβή του αεροσκάφους

Στον απόηχο της συγγνώμης του Βλαντίμιρ Πούτιν στο Αζερμπαϊτζάν, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε το Σάββατο ότι έδωσε εντολή στην Αμυντική Υπηρεσία Πληροφοριών της Ουκρανίας (DIU) να μοιραστεί πληροφορίες σχετικά με τη συντριβή του αεροσκάφους της Azerbaijan Airlines με τους εταίρους της, και ζήτησε να ασκηθεί πίεση στη Ρωσία να σταματήσει να λέει ψέματα για το θέμα.



«Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι όλη η αλήθεια για τη συντριβή του αεροσκάφους του Azerbaijan Airlines μπορεί να αποδειχθεί, και ότι η Ρωσία δεν θα καταφέρει να κρύψει τίποτα. Τώρα υπάρχουν ήδη εταίροι που εμπλέκονται, τους οποίους μπορεί να εμπιστευτεί πρώτα απ' όλα το ίδιο το Αζερμπαϊτζάν» σημείωσε.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video



Η Ουκρανία, διαβεβαίωσε ο Ουκρανός πρόεδρος, θα παράσχει όλη την απαραίτητη βοήθεια και καλούμε κάθε χώρα να στηρίξει το Αζερμπαϊτζάν σε αυτήν την κατάσταση. Καλούμε επίσης κάθε χώρα να ασκήσει πίεση στη Ρωσία για να σταματήσει τα ψέματα για αυτή τη συντριβή – τα ίδια ψέματα που ειπώθηκαν για το MH-17, για το Boeing (σ.σ της Malaysian Airlines) που καταρρίφθηκε πάνω από την περιοχή του Ντόνετσκ.



«Στη συνομιλία μας με τον πρόεδρο Αλίγιεφ, αναγνωρίσαμε τον ηρωισμό του πληρώματος, που κατάφερε να οδηγήσει το αεροπλάνο στο έδαφος του Καζακστάν, σώζοντας 29 άτομα. Αλλά δυστυχώς, υπήρξαν πολλά θύματα, και για όλα αυτά, πρέπει να υπάρξει λογοδοσία – η λογοδοσία όσων χτύπησαν το αεροπλάνο, και εκείνων στη Ρωσία που έκαναν δυνατό κάτι τέτοιο: ότι το αεροπλάνο στοχεύτηκε».



«Σήμερα έλαβα μια αναφορά πληροφοριών για το τι συνέβη και τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή. Έδωσα εντολή να κοινοποιηθούν όλα τα γεγονότα στους εταίρους μας» επισήμανε ο Ζελένσκι.

Αρχικά, τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η αιτία της συντριβής ήταν η σύγκρουση του αεροσκάφους με σμήνος πτηνών. Ωστόσο, αργότερα, όταν δημοσιεύτηκαν πλάνα από το σημείο της τραγωδίας, προέκυψαν πληροφορίες ότι το αεροσκάφος καταρρίφθηκε από τη ρωσική αεράμυνα.



Ο αρχηγός της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών Κίριλ Μπουντάνοφ (GUR) Κίριλ Μπουντάνοφ, επιβεβαίωσε ότι το αεροσκάφος καταρρίφθηκε από αντιαεροπορικό σύστημα Pantsir S1 σε ρωσικό έδαφος.

"Η Ρωσία πρέπει να παράσχει σαφείς εξηγήσεις"

Νωρίτερα το Σάββατο ο πρόεδρος της Ουκρανίας είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν, κατά την οποία συζήτησαν τη συντριβή του αεροπλάνου Embraer του αερομεταφορά της Azerbaijan Airlines.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι στην επικοινωνία με τον Αλίγιεφ εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για το αεροσκάφος που συνετρίβη στο Καζακστάν.



«Η βασική προτεραιότητα τώρα είναι μια ενδελεχής έρευνα για να δοθούν απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα σχετικά με το τι πραγματικά συνέβη. Η Ρωσία πρέπει να παράσχει σαφείς εξηγήσεις και να σταματήσει τη διάδοση παραπληροφόρησης», επισήμανε ο Ζελένσκι σε δήλωσή του στο X μετά το τηλεφώνημα.



I spoke to @presidentaz Ilham Aliyev and expressed condolences to him and the people of Azerbaijan regarding the tragic crash of flight J2-8243 of Azerbaijan Airlines. We acknowledged the heroism of the pilots and the entire crew of the aircraft.



The key priority now is a… pic.twitter.com/s4DAgXdEaK — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 28, 2024

"Έχει διαπιστωθεί εξωτερική φυσική και τεχνική παρέμβαση στο αεροσκάφος"

Σύμφωνα με το Μπακού, ο Αζέρος πρόεδρος Ιλχάμ Αλίγιεφ σημείωσε στον Βλαντίμιρ Πούτιν ότι το επιβατικό αεροσκάφος υπέστη «εξωτερική φυσική και τεχνική παρέμβαση» ενώ βρισκόταν στον ρωσικό εναέριο χώρο και έχασε εντελώς τον έλεγχο, εκτράπηκε στην πόλη Ακτάου του Καζακστάν και μπόρεσε να πραγματοποιήσει έκτακτη προσγείωση μόνο χάρη στην γενναιότητα και τον επαγγελματισμό των πιλότων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.