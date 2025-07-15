Έχοντας θέσει ως βασικό στόχο την εξοικονόμηση ενός ποσού της τάξης των 40 δισεκατομμυρίων ευρώ ο πρωθυπουργός της Γαλλίας Φρανσουά Μπαϊρού παρουσιάζει σήμερα τις κατευθυντήριες γραμμές του κρατικού προϋπολογισμού της χώρας για το 2026.

Στόχος του Γάλλου πρωθυπουργού είναι το δημοσιονομικό έλλειμμα της Γαλλίας να πέσει το 2026 στο 4,6% του Α.Ε.Π. έναντι 5,4% που εκτιμάται ότι θα είναι στο τέλος του 2025. Η Γαλλία έχει το μεγαλύτερο δημοσιονομικό έλλειμμα μεταξύ των χωρών του ευρώ ενώ το δημόσιο χρέος της, που ανέρχεται στα 114% του ΑΕΠ είναι το τρίτο μεγαλύτερο μετά της Ελλάδας και της Ιταλίας. Σε γενικές γραμμές ο Γάλλος πρωθυπουργός αναμένεται να προκρίνει τη μείωση των κρατικών δαπανών και όχι την αύξηση της φορολόγησης. Εξαίρεση θα υπάρξει για τις αμυντικές δαπάνες οι οποίες, όπως ανακοίνωσε προχθές, Κυριακή, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα αυξηθούν τα επόμενα δύο χρόνια κατά 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του γαλλικού Τύπου μεταξύ των μέτρων που συζητιούνται είναι η μείωση των δαπανών για την υγεία καθώς και των επίσημων αργιών του γαλλικού κράτους.

Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας συναντήθηκε σήμερα το πρωί στο Παρίσι με το Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και το βράδυ αναμένεται να συναντηθεί με τους επικεφαλής των γαλλικών πολιτικών κομμάτων. Η ψηφοφορία για την έγκριση του κρατικού προϋπολογισμού αναμένεται να γίνει το ερχόμενο φθινόπωρο και δεν θα είναι εύκολη υπόθεση για τον Γάλλο πρωθυπουργό ο οποίος ως γνωστόν δεν διαθέτει κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

