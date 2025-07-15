Ο Γάλλος πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού παρουσίασε σήμερα το πρόγραμμά του για την ανάκαμψη των οικονομικών μιας χώρας που υπόκειται στον "θανάσιμο κίνδυνο να συντριβεί λόγω του χρέους" προβλέποντας κυρίως το πάγωμα των κρατικών δαπανών και την κατάργηση δύο αργιών.

Ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι "βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη στιγμή της ιστορίας μας" καθώς το δημόσιο έλλειμμα της Γαλλίας ανήλθε στο 5,8% του ΑΕΠ το 2024, για ένα δημόσιο χρέος που αντιπροσωπεύει σχεδόν το 114% του ΑΕΠ, τρίτο μεγαλύτερο της ευρωζώνης, μετά την Ελλάδα και την Ιταλία.

Ο πρωθυπουργός, επικεφαλής μιας κυβέρνησης που δεν έχει την πλειοψηφία στην Εθνοσυνέλευση και της οποίας τα πολιτικά περιθώρια ελιγμών είναι πολύ περιορισμένα, επικαλέστηκε το ιδιαίτερα εντυπωσιακό παράδειγμα της Ελλάδας, η οποία τέθηκε υπό διεθνή κηδεμονία τη δεκαετία του 2010, αφού ήδη είχε πληγεί από το βάρος του χρέους της.

"Δεν πρέπει να ξεχάσουμε ποτέ την ιστορία της Ελλάδας", προειδοποίησε στην ομιλία του στο Παρίσι, προσθέτοντας ότι "κάθε δευτερόλεπτο, το χρέος της Γαλλίας αυξάνεται κατά 5.000 ευρώ" και εξέφρασε τη λύπη του που οι Γάλλοι θεωρούν "φυσιολογικό εδώ και δεκαετίες το κράτος να πληρώνει για τα πάντα". "Έχουμε εθιστεί στη δημόσια δαπάνη", δήλωσε.

Ο Μπαϊρού παρουσίασε ένα πρόγραμμα γύρω από δύο άξονες, ο ένας για τη μείωση του χρέους, ο άλλος για την αύξηση της παραγωγής σε μια συγκυρία υποτονικής ανάπτυξης, με παράλληλη εξοικονόμηση των στρατιωτικών δαπανών που πρέπει να αυξηθούν κατά 6,7 δισεκατομμύρια ευρώ το 2026 για να αντιμετωπιστεί η συνεχής αύξηση των διεθνών εντάσεων.

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να επαναφέρει σταδιακά το έλλειμμα στο 2,9% του ΑΕΠ το 2029, "όριο μετά το οποίο, σε μια χώρα όπως η δική μας, το χρέος δεν αυξάνεται πια".

Για να επιτευχθεί αυτό, "το κράτος θέτει πρώτο κανόνα να μην δαπανήσει περισσότερα ευρώ το 2026 σε σχέση με το 2025, με εξαίρεση την αύξηση του βάρους του χρέους και των πρόσθετων δαπανών για τον προϋπολογισμό των ενόπλων δυνάμεων".

Το κράτος προβλέπει την κατάργηση 3.000 θέσεων εργασίας στον δημόσιο τομέα αρχής γενομένης από το 2026, ή ακόμη την "κατάργηση αντιπαραγωγικών υπηρεσιών που διασκορπίζουν την ενέργεια του κράτους". Οι συντάξεις πολλών συνταξιούχων δεν θα αυξηθούν το 2026 και τα "κοινωνικά επιδόματα στο σύνολό τους θα διατηρηθούν το 2026 στο επίπεδό τους του 2025 και δεν θα υπάρξει εξαίρεση".

Καθώς ο Εμανουέλ Μακρόν κατηγορείται συχνά από τους επικριτές του ότι είναι ένας πρόεδρος στην υπηρεσία των πλουσίων, η κεντροδεξιά κυβέρνηση προβλέπει "μια συνεισφορά των πλουσιοτέρων", η οποία θα καθοριστεί από τους βουλευτές.

"Η προσπάθεια του έθνους πρέπει να δίκαιη, δηλαδή να ζητούνται λίγα από αυτούς που έχουν λίγα και περισσότερα από αυτούς που έχουν περισσότερα", δήλωσε ο Μπαϊρού που ανακοίνωσε επίσης την ενίσχυση της καταπολέμησης της κοινωνικής απάτης, δηλαδή των παράνομων ενεργειών για αποφυγή των κοινωνικών εισφορών ή της αθέμιτης είσπραξης κοινωνικών παροχών.

Όσον αφορά τις δαπάνες στην υγεία, και καθώς οι αρχές υπογραμμίζουν εδώ και χρόνια τη μεγάλη κατανάλωση φαρμάκων από τον πληθυσμό, ο πρωθυπουργός προβλέπει τη μείωση κατά 5 δισεκ. ευρώ των ετήσιων κοινωνικών δαπανών, δηλαδή κοινωνικών παροχών, αγαθών και υπηρεσιών, φορολογικών ελαφρύνσεων για κοινωνικούς σκοπούς.

Το 2026, οι προσπάθειες για τις κρατικές δαπάνες, τοπικές συλλογικότητες και τις κοινωνικές δαπάνες αναμένεται να επιτρέψουν την εξοικονόμηση 21 δισεκατομμυρίων ευρώ, με τα αναμενόμενα οφέλη από το πάγωμα των κοινωνικών παροχών και την κλίμακα φόρου εισοδήματος να ανέρχονται σε επιπλέον 7 δισεκατομμύρια.

Στον δεύτερο άξονα της προσπάθειας, για την αύξηση της γαλλικής παραγωγής, ο αρχηγός της κυβέρνησης προτείνει την κατάργηση δύο ημερών από τις ένδεκα επίσημες αργίες: να είναι εργάσιμη "η Δευτέρα του Πάσχα, η οποία δεν έχει καμιά θρησκευτική σημασία", και η 8η Μαΐου, που τιμάται η επέτειος για το τέλος του Β΄Παγκοσμίου Πολέμου στην Ευρώπη, σε έναν μήνα Μάιο που είναι γεμάτος αργίες, όπως δήλωσε, δεδομένων των πολλών αργιών που τον χαρακτηρίζουν.

Το μέτρο αυτό "θα αποφέρει αρκετά δισεκατομμύρια στον κρατικό προϋπολογισμό", τόνισε.

Ο πρόεδρος του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού (RN) Ζορντάν Μπαρντελά κατήγγειλε αμέσως μια "πρόκληση".

Η κατάργηση των δύο αργιών, που είναι εξίσου σημαντικές ως προς το νόημα μας όπως η Δευτέρα του Πάσχα και η 8η Μαΐου, είναι μια επίθεση ενάντια στην ιστορία μας, τις ρίζες μας και ενάντια στη Γαλλία της εργασίας. Κανένας βουλευτής του RN δεν θα δεχτεί αυτό το μέτρο", έγραψε στην πλατφόρμα Χ.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής του κόμματος της ριζοσπαστικής αριστεράς Ανυπότακτη Γαλλία, Ζαν-Λικ Μελανσόν, δήλωσε ότι "πρέπει να φύγει ο Μπαϊρού" και ότι "οι αδικίες δεν πρέπει πλέον να γίνονται αποδεκτές", σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Στην επίθεση και η Μαρίν Λεπέν, η οποία απείλησε με πρόταση μομφής: «Μετά από επτά χρόνια καταστροφικής σπατάλης, ο Εμανουέλ Μακρόν και ο Φρανσουά Μπαϊρού είναι ανίκανοι να κάνουν πραγματικές οικονομίες και παρουσιάζουν έναν ακόμη λογαριασμό στους Γάλλους: σχεδόν είκοσι δισεκατομμύρια σε φόρους και στερήσεις. Καμία εξοικονόμηση από το κόστος της μετανάστευσης, τις ανεξέλεγκτες επιδοτήσεις στις ενεργειακές πηγές, επτά δισεκατομμύρια αύξηση της συνεισφοράς μας στην Ε.Ε., τίποτα για τη γραφειοκρατία σε νοσοκομεία ή σχολεία.

Αυτή η κυβέρνηση προτιμά να τα βάζει με τους Γάλλους, τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους αντί να κυνηγήσει τη σπατάλη. Όσο για την αναβίωση της παραγωγής, εκτός από την κατάργηση ορισμένων κανόνων σε συνεργασία με τους φορείς, όπως προτείνει το RN, όλα είναι ευσεβείς πόθοι. Αν ο Μπαϊρού δεν αναθεωρήσει το σχέδιό του, θα καταθέσουμε πρόταση μομφής».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

