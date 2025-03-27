Ζεράρ Ντεπαρντιέ: 18 μήνες φυλάκιση με αναστολή ζήτησε ο εισαγγελέας

Ο εισαγγελέας ζήτησε σήμερα επιβολή ποινής φυλάκισης 18 μηνών, με αναστολή που επεκτείνεται σε χρονικό διάστημα τριών ετών, στον Ζεράρ Ντεπαρντιέ, στη δίκη του για σεξουαλικές επιθέσεις σε δύο γυναίκες κατά τη διάρκεια κινηματογραφικών γυρισμάτων το 2021.

Ο εισαγγελέας ζήτησε επίσης να επιβληθεί στον Γάλλο ηθοποιό πρόστιμο 20.000 ευρώ, υποχρέωση να λάβει ψυχολογική υποστήριξη, ποινή στερήσεως του δικαιώματος του εκλέγεσθαι για δύο χρόνια και καταχώρηση του ονόματός του στο αρχείο δραστών σεξουαλικών αδικημάτων.

Η δίκη συνεχίζεται με τις θέσεις της υπεράσπισης.

Ο 76χρονος Ντεπαρντιέ βρίσκεται αντιμέτωπος με έναν ολοένα και μεγαλύτερο αριθμό κατηγοριών για σεξουαλικές επιθέσεις τα τελευταία χρόνια, σε μια υπόθεση που φέρνει στο προσκήνιο το πώς αντιμετωπίζονται οι γυναίκες στη βιομηχανία του κινηματογράφου.

Ο διάσημος ηθοποιός αρνείται οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη και αυτή είναι η πρώτη υπόθεση για την οποία δικάζεται. Κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων ημερών της δίκης, που ξεκίνησε τη Δευτέρα, ο Ντεπαρντιέ επέκρινε το κίνημα #MeToo. Χθες, το περιέγραψε ως μια «μορφή υστερίας».

Το παγκόσμιο κίνημα #MeToo εξέθεσε πανίσχυρους άνδρες που κατηγορήθηκαν για σεξουαλική παρενόχληση σε τομείς, όπως η ψυχαγωγία, η πολιτική και οι επιχειρήσεις.

Πηγή: skai.gr

