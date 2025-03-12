Βίαιες συγκρούσεις ξέσπασαν σήμερα στο Μπουένος Άιρες κατά τη διάρκεια διαδήλωσης για τις συντάξεις. Στο πλευρό των συνταξιούχων που συγκεντρώθηκαν έξω από το κτίριο του κοινοβουλίου, έσπευσαν μέλη εργατικών συνδικάτων και οπαδοί διαφόρων ποδοσφαιρικών ομάδων της Αργεντινής.

🇦🇷 AHORA : SERIOS DISTURBIOS EN BUENOS AIRES.



Se le acabó la paz al demente cryptoestafador. Decenas de barristas, jubilados y ciudadanos comunes y corrientes enfrentan a la policía. pic.twitter.com/BLYG0Tctl5 March 12, 2025

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό δίκτυο Associated Press, οι διαδηλωτές, κυρίως συνταξιούχοι και οπαδοί ποδοσφαιρικών ομάδων συγκρούστηκαν με την αστυνομία κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας μπροστά από το Κογκρέσο στο Μπουένος Άιρες, ενάντια στις οικονομικές πολιτικές που εφαρμόζει η κυβέρνηση του προέδρου Χαβιέ Μιλέι.

Αυτό που ξεκίνησε ως ειρηνική διαδήλωση κλιμακώθηκε σε βίαιες συγκρούσεις. Διαδηλωτές εξαπέλυσαν επίθεση με πέτρες εναντίον των αστυνομικών, οι οποίοι χρησιμοποίησαν κανόνια νερού, δακρυγόνα και σφαίρες από καουτσούκ για να διαλύσουν το πλήθος.

Για εβδομάδες, οι συνταξιούχοι του Μπουένος Άιρες πραγματοποιούν εβδομαδιαίες διαδηλώσεις απαιτώντας υψηλότερες συντάξεις, επικαλούμενοι ένα επισφαλές βιοτικό επίπεδο. Ενώ στις προηγούμενες διαδηλώσεις σημειώθηκαν μικρά επεισόδια, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης δακρυγόνων κατά ηλικιωμένων, η διαμαρτυρία της Τετάρτης ήταν πρωτοφανής σε κλίμακα και ένταση.

Η κυβέρνηση του ακροδεξιού προέδρου Χαβιέ Μιλέι, ο οποίος εφάρμοσε μια πολιτική περικοπών των δημοσίων δαπανών από τότε που ανέλαβε την εξουσία πριν από ενάμιση χρόνο, είχε προειδοποιήσει για περιορισμούς στην είσοδο στα γήπεδα για όσους προκαλούν αναταραχή.

«Μην αγγίζετε τους ηλικιωμένους»

Οι συγκρούσεις ξέσπασαν όταν μια μεγάλη ομάδα οπαδών ποδοσφαίρου της Μπόκα Τζούνιορς έφθασε, κυματίζοντας σημαίες και φωνάζοντας συνθήματα υπέρ των συνταξιούχων. Η αστυνομία σχημάτισε κλοιό για να εμποδίσει την προέλασή τους προς το Κογκρέσο.

Στο πίσω μέρος της συγκέντρωσης, μια ομάδα ηλικιωμένων διαδηλωτών απωθήθηκε από κανόνια νερού υψηλής πίεσης που εκτοξεύτηκαν από δεξαμενές στην περίμετρο του Κογκρέσου.

Σε μια άνευ προηγουμένου «επίδειξη» ενότητας, οπαδοί από την Μπόκα Τζούνιορς, τη Ρίβερ Πλέιτ και άλλους ποδοσφαιρικούς συλλόγους της Αργεντινής ενώθηκαν με τους συνταξιούχους που συγκεντρώνονται έξω από το Κογκρέσο κάθε Τετάρτη για να διαμαρτυρηθούν για τα μέτρα λιτότητας της κυβέρνησης.

Περικυκλωμένοι από την αστυνομία, οι διαδηλωτές φώναζαν: «Μην αγγίζετε τους ηλικιωμένους». Ένας άνδρας ντυμένος με σημαία της Αργεντινής κρατούσε μια ταμπέλα που έγραφε «Βοήθησέ με να πολεμήσω. Θα είσαι ο επόμενος ηλικιωμένος».

Una patrulla arde frente al Congreso, hoy en Buenos Aires. Esta vez fueron más de 40 las barras de clubes de fútbol que fueron a escoltar a los manifestantes, y la tensión estalló cuando una anciana quedó inconsciente tras el bastonazo de un policía pic.twitter.com/RipbeSZQMD — Julio Osses (@osses) March 12, 2025

Η αντίδραση του Υπουργείου Ασφάλειας

Σχετικό ψήφισμα που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη από το Υπουργείο Ασφάλειας της Αργεντινής απαγορεύει την είσοδο σε γήπεδα ποδοσφαίρου σε όποιον εμπλέκεται σε επεισόδια βίας, διαταράσσει την ασφάλεια, την κυκλοφορία ή τη δημόσια τάξη. Αυτό σημαίνει ότι οι οπαδοί που συμμετείχαν στις ταραχές της Τετάρτης, θα αποκλειστούν από το να παρακολουθήσουν για μια περίοδο τα παιχνίδια των ομάδων τους.

