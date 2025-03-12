Οι πακιστανικές δυνάμεις ασφαλείας εισέβαλαν στο τρένο που είχε καταληφθεί από αυτονομιστές αντάρτες, σκότωσαν και τους 33 επιτιθέμενους και έβαλαν τέλος στην ομηρεία εκατοντάδων επιβατών, ανακοίνωσε ο στρατός.

Βελούχοι αυτονομιστές ανατίναξαν την Τρίτη τη σιδηροδρομική γραμμή και εκτόξευσαν ρουκέτες στο Τζαφάρ Εξπρές που εκτελούσε το δρομολόγιο από την Κουέτα, την πρωτεύουσα του Μπαλουτσιστάν, στην Πεσαβάρ, της επαρχίας Χιμπέρ Παχτούνκουα. Στο τρένο επέβαιναν 440 άνθρωποι.

Ο στρατός ανέφερε ότι 21 όμηροι και τέσσερις άνδρες των υπηρεσιών ασφαλείας σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της αντιπαράθεσης με τους δράστες, τις προηγούμενες ώρες.

«Σήμερα, απελευθερώσαμε μεγάλο αριθμό ανθρώπων, μεταξύ των οποίων γυναίκες και παιδιά… Η τελική επιχείρηση εκτελέστηκε με μεγάλη προσοχή», είπε ο εκπρόσωπος του στρατού, Άχμεντ Σαρίφ Τσάουντρι, διευκρινίζοντας ότι στην τελική φάση δεν υπήρξαν θύματα μεταξύ των επιβατών.

Πριν από την ανακοίνωση του στρατού, ο Απελευθερωτικός Στρατός του Μπαλουτσιστάν (BLA), που ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση στο τρένο, ανέφερε ότι σκότωσε 50 επιβάτες. Την Τρίτη, όταν ξεκίνησε την επίθεση, υποστήριξε ότι κρατούσε 214 ανθρώπους, οι περισσότεροι εκ των οποίων ήταν μέλη των υπηρεσιών ασφαλείας. Απειλούσε επίσης ότι θα άρχιζε να εκτελεί τους ομήρους εάν οι αρχές δεν απελευθέρωναν μέσα σε 48 ώρες Βελούχους πολιτικούς κρατούμενους, ακτιβιστές και «αγνοούμενους» που, όπως υποστηρίζουν οι αντάρτες, έχουν απαχθεί από τον στρατό.

Ο BLA είναι η μεγαλύτερη από τις πολλές ένοπλες ομάδες που μάχονται τις αρχές του Μπαλουτσιστάν, μιας περιφέρειας που συνορεύει με το Αφγανιστάν και το Ιράν. Τους τελευταίους μήνες, έχει εντείνει τη δράση του, εφαρμόζοντας νέες τακτικές ώστε να προκαλεί μεγάλες απώλειες και στοχεύει κυρίως τον στρατό του Πακιστάν.

Νωρίτερα, ο υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν Ταλάλ Τσάουντρι είπε στο τηλεοπτικό κανάλι Geo ότι κάποιοι αντάρτες φορούσαν ζώνες με εκρηκτικά και κάθονταν ανάμεσα στους ομήρους, περιπλέκοντας την επιχείρηση διάσωσής τους. Είπε επίσης ότι οι δράστες ήταν γύρω στους 70 με 80.

Ο στρατός έστειλε εκατοντάδες στρατιώτες και ανέπτυξε επίσης τις ειδικές δυνάμεις και την πολεμική αεροπορία για να αντιμετωπίσει την κατάσταση.

Στην τελική φάση της επιχείρησης, οι ειδικές δυνάμεις εξόντωσαν πρώτα τους βομβιστές αυτοκτονίας και στη συνέχεια οι στρατιώτες, πηγαίνοντας από βαγόνι σε βαγόνι, σκότωσαν τους υπόλοιπους αντάρτες, είπε ο υπουργός. Δεν διευκρίνισε πόσοι διασώθηκαν σε αυτή τη φάση της επιχείρησης και δεν είναι προς το παρόν σαφές το πώς ή το πού μεταφέρθηκαν οι επιβάτες.

Ο μηχανοδηγός και πολλοί άλλοι άνθρωποι είχαν ήδη σκοτωθεί.

Κυβερνητικοί αξιωματούχοι είπαν νωρίτερα ότι είχαν ήδη διασωθεί 190 όμηροι και περισσότεροι από 50 οδηγήθηκαν στην Κουέτα και επανενώθηκαν με τις οικογένειές τους.

Ο 75χρονος Μουχάμαντ Ασράφ, που ταξίδευε με το τρένο, είπε ότι άκουσε μια δυνατή έκρηξη, που συντάραξε όλα τα βαγόνια, ενώ βρίσκονταν σε μια ορεινή περιοχή.

«Πέσαμε στο πάτωμα όταν ξεκίνησαν τα πυρά. Λίγο μετά, ένοπλοι άνδρες μπήκαν στο τρένο και έλεγξαν τις ταυτότητές μας», είπε.

Ένας αξιωματούχος των υπηρεσιών ασφαλείας είχε δηλώσει νωρίτερα στο πρακτορείο Reuters ότι οι ένοπλοι αναζητούσαν στρατιώτες και άλλα μέλη των υπηρεσιών ασφαλείας.

Μια γυναίκα, που είπε ότι ο γιος της ήταν μεταξύ των επιβατών που κρατούνταν όμηροι, επιτέθηκε στον υπουργό της επαρχίας, Μιρ Ζαχούρ Μπουλέντι. «Γιατί δεν σταματήσατε τα τρένα αφού δεν ήταν ασφαλή;» τον ρώτησε.

Ο Μπουλέντι είπε στους δημοσιογράφους ότι η κυβέρνηση καταβάλλει προσπάθειες για να ενισχύσει την ασφάλεια στην περιοχή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

