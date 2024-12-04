«Γενική απεργία» προκηρύσσει η μεγαλύτερη συνομοσπονδία συνδικάτων, ωσότου παραιτηθεί ο πρόεδρος Γιουν

Η μεγαλύτερη συνομοσπονδία συνδικάτων στη Νότια Κορέα ανακοίνωσε σήμερα πως προκηρύσσει «γενική απεργία επ’ αόριστον» ώσπου να υποβληθεί παραίτηση από τον πρόεδρο Γιουν Σοκ-γελ, μετά την απόφασή του να προχωρήσει στην επιβολή στρατιωτικού νόμου μέσα στη νύχτα, μέτρο που ήρθη μερικές ώρες αργότερα.
Η συνομοσπονδία κορεατικών συνδικάτων, η οποία μετρά όχι λιγότερα από 1,2 εκατ. μέλη, χαρακτήρισε «παράλογο και αντιδημοκρατικό μέτρο» την κίνηση που αποπειράθηκε ο κ. Γιουν, προσθέτοντας πως με αυτήν «υπέγραψε το τέλος» της εξουσίας του.
