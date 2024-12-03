Mπαρνιέ: Τα κόμματα αντιπολίτευσης αρνήθηκαν οποιαδήποτε διαβούλευση μαζί μου

Ο κατά πάσα πιθανότητα απερχόμενος αύριο πρωθυπουργός της Γαλλίας Μισέλ Μπαρνιέ κατηγόρησε σήμερα τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι δεν θέλησαν να διαπραγματευτούν με την κυβέρνηση τον κρατικό προϋπολογισμό του ερχόμενου έτους και ότι το οικονομικό κόστος αυτής της τακτικής θα το πληρώσουν όλοι οι Γάλλοι.

Κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής συνέντευξης που παραχώρησε στους δύο μεγαλύτερους τηλεοπτικούς σταθμούς της Γαλλίας, ο Μισέλ Μπαρνιέ ανέφερε ωστόσο πως εξακολουθεί να πιστεύει ότι είναι «πιθανό» η κυβέρνησή του να μην καταρρεύσει αύριο, λέγοντας πως «εξαρτάται από τους βουλευτές, καθένας εκ των οποίων έχει μερίδιο ευθύνης ενώπιον των Γάλλων».

«Η πρόταση μομφής δεν είναι ψήφος υπέρ ή κατά του Μπαρνιέ» πρόσθεσε, επισημαίνοντας ότι η πρόταση μομφής κατατέθηκε μετά την απόφασή του να ενεργοποιήσει το άρθρο 49.3 του Συντάγματος, για να μπορέσει η Γαλλία να καταλήξει στον κρατικό προϋπολογισμό του 2025. Ο Μισέλ Μπαρνιέ δεν αρνήθηκε ότι το κείμενο του προϋπολογισμού του ερχόμενου έτους θα μπορούσε να βελτιωθεί, παράλληλα όμως απέκρουσε την κριτική ότι δεν συνεργάστηκε με την αντιπολίτευση. «Όταν έφτασα στο πρωθυπουργικό γραφείο τον Σεπτέμβριο, φυσικά κάλεσα τους πολιτικούς μου φίλους, αυτούς που συμφώνησαν να στηρίξουν την κυβέρνηση, αλλά αμέσως μετά κάλεσα δύο ή τρεις ηγέτες του Σοσιαλιστικού Κόμματος», ανέφερε ο Μπαρνιέ και συνέχισε: «Μου είπαν, προτού ανοίξω το στόμα μου, δεν θέλουμε να σε δούμε και σε κάθε περίπτωση θα ψηφίσουμε πρόταση μομφής σε βάρος σου». Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και η κριτική του έναντι του ακροδεξιού κόμματος της Μαρίν Λεπέν, η οποία όπως σημείωσε δεν θέλησε να διαπραγματευθεί μαζί του και η τακτική της ήταν να ζητάει διαρκώς περισσότερα.

Ο Μισέλ Μπαρνιέ έκρουσε επίσης τον κώδωνα του κινδύνου για τις επιπτώσεις που θα έχει η κυβερνητική αστάθεια στη χώρα, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι λόγω της μη ψήφισης του κρατικού προϋπολογισμού, «σχεδόν 18 εκατομμύρια Γάλλοι θα δουν τον φόρο εισοδήματός τους να αυξάνεται και άλλοι θα πληρώσουν φόρους για πρώτη φορά επειδή δεν καταφέραμε να συμπεριλάβουμε στον προϋπολογισμό του κράτους την αναπροσαρμογή των φορολογικών κλιμακίων που είχαμε σχεδιάσει».

Προειδοποίησε επίσης για τις οικονομικές συνέπειες της πολιτικής αστάθειας, λέγοντας: «Βλέπω τις αγορές, βλέπω τα spreads (σ.σ. τη διαφορά μεταξύ των επιτοκίων σε διάφορες χώρες), και διαπιστώνω ότι είμαστε πάνω από την Ελλάδα. Τον αντίκτυπο αυτής της αστάθειας, θα τον δείτε αμέσως στα επιτόκια». Τέλος, ο Μισέλ Μπαρνιέ δεν φάνηκε θετικός στην ιδέα να τον προτείνει εκ νέου ο πρόεδρος Μακρόν για πρωθυπουργό, όπως έχει δικαίωμα, λέγοντας τα εξής: «Θέλω να υπηρετήσω αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αν πέσω αύριο, μεθαύριο, θα με βρουν και πάλι στο πρωθυπουργικό μέγαρο σαν να μην έγινε τίποτα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.