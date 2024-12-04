Συρία: Οι αντάρτες πλησιάζουν στη Χάμα, ο πληθυσμός τρέπεται σε φυγή

Αντάρτες με αιχμή του δόρατος τζιχαντιστές, που έχουν εξαπολύσει ευρείας κλίμακας έφοδο στη βόρεια Συρία από την περασμένη Τετάρτη, βρίσκονται πλέον «προ των πυλών» της Χάμας, του τέταρτου μεγαλύτερου αστικού κέντρου της χώρας, πολλοί κάτοικοι της οποίας τράπηκαν σε φυγή, ανέφερε χθες μη κυβερνητική οργάνωση, ενώ ο συριακός στρατός ανακοίνωσε πως έστειλε ενισχύσεις.

Συμμαχία τζιχαντιστών και ανταρτών υπό τη Χαγιάτ Ταχρίρ ας Σαμ (ΧΤΣ), τον πρώην συριακό βραχίονα της αλ Κάιντα, διεξάγει κεραυνοβόλα επίθεση στη βορειοδυτική Συρία από την 27η Νοεμβρίου, έχει καταλάβει δεκάδες κοινότητες και το μεγαλύτερο μέρος του Χαλεπιού —του δεύτερου μεγαλύτερου αστικού κέντρου της χώρας— και συνεχίζει την προέλασή της προς νότο.

Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανέφερε χθες βράδυ πως οι αντάρτες βρίσκονται πλέον «προ των πυλών» της πόλης της Χάμας και ότι βομβάρδισαν κάποιες συνοικίες.

Η μη κυβερνητική οργάνωση με έδρα τη Βρετανία που βασίζεται σε ευρύ δίκτυο πηγών στη Συρία πρόσθεσε πως μέρος του πληθυσμού της πόλης τράπηκε σε φυγή, ότι καταγράφεται «μεγάλο κύμα εκτοπισμών εξαιτίας» των εχθροπραξιών, με κάποιες οικογένειες να κινούνται προς το νότιο τμήμα της ομώνυμης επαρχίας και άλλους ακόμη πιο μακριά, στη γειτονική επαρχία Χομς.

Συριακή στρατιωτική πηγή δήλωσε στο επίσημο πρακτορείο ειδήσεων SANA ότι «μεγάλες στρατιωτικές ενισχύσεις έφθασαν στην πόλη Χάμα για να υποστηρίξουν τις δυνάμεις στις γραμμές του μετώπου και να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε απόπειρα επίθεσης».

Επικαλούμενο επίσης τον στρατό, το συριακό πρακτορείο ανέφερε πως «δυνάμεις μας βρίσκονται στην περιφέρεια της πόλης», προσθέτοντας ότι «βρίσκονται σε εξέλιξη επιχειρήσεις για να ανακαταληφθούν θέσεις και πόλεις όπου έχουν εισέλθει ένοπλες τρομοκρατικές οργανώσεις».

Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, οι μάχες είχαν αποτέλεσμα να αναγκαστούν επίσης να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους «δεκάδες οικογένειες» σε δυτικούς και βόρειους τομείς της επαρχίας της Χάμας.

Οι τζιχαντιστές και αντάρτες που έχουν συμμαχήσει μαζί τους κυρίευσαν πόλεις και χωριά στο βόρειο τμήμα της επαρχίας «έπειτα από σφοδρές εχθροπραξίες με δυνάμεις του καθεστώτος», πρόσθεσε η ΜΚΟ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

