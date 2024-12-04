Οι ΗΠΑ κατέστρεψαν οπλικά συστήματα στην ανατολική Συρία

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ κατέστρεψαν χθες Τρίτη στην ανατολική Συρία εκτοξευτήρες ρουκετών προσαρμοσμένους σε φορτηγά, άρμα μάχης και ολμοβόλα που ήγειραν «ξεκάθαρη και άμεση απειλή», ανακοίνωσε το Πεντάγωνο.

Τα οπλικά συστήματα ήγειραν «ξεκάθαρη και άμεση απειλή για τις δυνάμεις των ΗΠΑ και του συνασπισμού», δήλωσε στον Τύπο ο εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας, ο υποπτέραρχος Πατ Ράιντερ, αναφερόμενος στον διεθνή συνασπισμό που σχηματίστηκε για να αντιμετωπιστεί το Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) στην περιοχή.

«Βρισκόμαστε ακόμη στη διαδικασία αποτίμησης του ποιοι χρησιμοποίησαν τα όπλα αυτά, αλλά να γνωρίζετε πως στην περιοχή υπάρχουν οργανώσεις προσκείμενες στο Ιράν που έχουν επιτεθεί» σε αμερικανούς στρατιωτικούς στο παρελθόν, πρόσθεσε ο κ. Ράιντερ, μιλώντας για πλήγματα σε «νόμιμη άμυνα».

Οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει περίπου 2.500 στρατιωτικούς στο Ιράκ και άλλους 900 στη Συρία στο πλαίσιο διεθνούς συνασπισμού που συγκρότησαν το 2014 για την αντιμετώπιση του ΙΚ, που είχε καταλάβει τεράστιους τομείς της συριακής και της ιρακινής επικράτειας προτού ηττηθεί το 2019.

Ωστόσο πυρήνες των τζιχαντιστών παραμένουν ενεργοί, ειδικά σε απομακρυσμένες και αγροτικές περιοχές, πέραν των μεγάλων αστικών κέντρων.

Εξάλλου από το ξέσπασμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, παραστρατιωτικές οργανώσεις προσκείμενες στο Ιράν έχουν ξαναρχίσει τις επιθέσεις τους εναντίον δυνάμεων ή συμφερόντων των ΗΠΑ στο Ιράκ και στη Συρία, τις οποίες η Ουάσιγκτον, ο κυριότερος σύμμαχος του Ισραήλ σε διεθνές επίπεδο, έχει ανταποδώσει σε πολλές περιπτώσεις.

Την 27η Νοεμβρίου, συμμαχία τζιχαντιστών και ανταρτών, στην οποία δεσπόζει η Χαγιάτ Ταχρίρ ας Σαμ (ΧΤΣ), ο άλλοτε συριακός βραχίονας της Αλ Κάιντα, εξαπέλυσε κεραυνοβόλα επίθεση στη βορειοδυτική Συρία και κατέλαβε δεκάδες κοινότητες, συμπεριλαμβανομένου του μεγαλύτερου μέρους του Χαλεπιού, του δεύτερου μεγαλύτερου συριακού αστικού κέντρου, προτού συνεχίσει να προελαύνει προς νότο.

Ο υποπτέραρχος Ράιντερ διαβεβαίωσε χθες πως η αμερικανική αεροπορική επιδρομή «δεν είχε επ’ ουδενί σχέση με τις ευρύτερες επιχειρήσεις» άλλων στρατιωτικών δυνάμεων ή ένοπλων οργανώσεων «στη βορειοδυτική Συρία».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

