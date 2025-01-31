Βεβηλώθηκε ο τάφος του Ζαν-Μαρί Λεπέν στο νεκροταφείο του Λα Τρινιτέ-σιρ-Μερ στη δυτική Γαλλία, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.

«Ο τάφος πραγματικά καταστράφηκε, πιθανότατα με βαριοπούλες, χθες το βράδυ», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ζιλ Πενέλ, ευρωβουλευτής του ακροδεξιού κόμματος Εθνικός Συναγερμός, καταγγέλλοντας μια «ειδεχθή"επαίσχυντη και ποταπή» πράξη.

🔴ALERTE INFO

La tombe de Jean-Marie Le Pen a été vandalisée à la masse.



Hier, sur Quotidien, des rires ont éclaté quand Marine Le Pen a évoqué son père décédé.



La dédiabolisation ne fonctionnera jamais face à de tels monstres. pic.twitter.com/GVrmUiiOhF — Jon De Lorraine (@jon_delorraine) January 31, 2025

Ο Λεπέν πέθανε από φυσικά αίτια στις 7 Ιανουαρίου σε ηλικία 96 ετών. Ίδρυσε το ακροδεξιό κόμμα Εθνικό Μέτωπο, που μετονομάστηκε σε Εθνικός Συναγερμός και ηγέτιδά του σήμερα είναι η κόρη του, η Μαρίν Λεπέν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.