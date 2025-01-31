Λογαριασμός
Κατέστρεψαν με βαριοπούλες τον τάφο του Ζαν-Μαρί Λεπέν, στη δυτική Γαλλία     

Ο τάφος πραγματικά καταστράφηκε, πιθανότατα με βαριοπούλες, χθες το βράδυ», δήλωσε ο Ζιλ Πενέλ, ευρωβουλευτής του ακροδεξιού κόμματος Εθνικός Συναγερμός,

Λεπέν

Βεβηλώθηκε ο τάφος του Ζαν-Μαρί Λεπέν στο νεκροταφείο του Λα Τρινιτέ-σιρ-Μερ στη δυτική Γαλλία, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.

«Ο τάφος πραγματικά καταστράφηκε, πιθανότατα με βαριοπούλες, χθες το βράδυ», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ζιλ Πενέλ, ευρωβουλευτής του ακροδεξιού κόμματος Εθνικός Συναγερμός, καταγγέλλοντας μια «ειδεχθή"επαίσχυντη και ποταπή» πράξη.

Ο Λεπέν πέθανε από φυσικά αίτια στις 7 Ιανουαρίου σε ηλικία 96 ετών. Ίδρυσε το ακροδεξιό κόμμα Εθνικό Μέτωπο, που μετονομάστηκε σε Εθνικός Συναγερμός και ηγέτιδά του σήμερα είναι η κόρη του, η Μαρίν Λεπέν.

